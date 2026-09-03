Lanche proteico: 3 receitas com poucos ingredientes para os dias mais corridos

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.