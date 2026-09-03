Lanche proteico: 3 receitas com poucos ingredientes para os dias mais corridos

Seja para turbinar o ganho de massa muscular ou para fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia, os lanches proteicos são ótimos aliados, especialmente para quem tem uma rotina corrida. Práticos de preparar e muito nutritivos, eles levam poucos ingredientes e ajudam a manter o equilíbrio da alimentação sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira 3 receitas de lanches proteicos simples para incluir na dieta.
1. Muffin de espinafre e brócolis
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente o brócolis e o espinafre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Distribua a mistura em forminhas de silicone para muffin, preenchendo 3/4 de cada capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os muffins ficarem firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.
2. Sanduíche de frango na ciabatta
Ingredientes
- 1 pão ciabatta integral
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de iogurte natural
- 1 tomate cortado em rodelas
- 1 colher de chá de mostarda
- Azeite de oliva, folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.
3. Panqueca de chocolate
Ingredientes
- 4 bananas maduras descascadas
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de farinha de amêndoas
- 1 scoop de whey protein de cacau
- Óleo de coco para untar
- Mirtilo para servir
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse as bananas. Adicione os ovos, a farinha de amêndoas e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção de massa na panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo até finalizar a massa acabar. Sirva com mirtilo.