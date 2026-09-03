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Defesa

'Nunca chamei ele de lindão', diz Nikolas sobre Vorcaro; deputado nega irregularidades em áudio

Material divulgado pelo ICL Notícias aponta que o parlamentar fez elogios e pediu ao ex-dono do Banco Master para a liberação de ativo minerário

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 17:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 set 2026 às 17:54

BRASÍLIA - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou nesta quinta-feira (3), em um pronunciamento nas redes sociais, que tenha uma relação de proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Áudios divulgados pelo ICL Notícias mostram que o parlamentar pediu ajuda ao ex-dono do Banco Master para a liberação de um ativo minerário. Ferreira diz que a conversa limitou-se ao repasse de um contato e que desconhecia detalhes técnicos do assunto.

Nikolas Ferreira, deputado federal
Nikolas disse que não recebeu compensações financeiras de Vorcaro Instagram/Reprodução

Na mensagem enviada ao banqueiro, o deputado oferece uma ponte entre o empresário e seu ex-assessor e advogado, Thiago Rodrigues de Faria, para tratar de um "ativo minerário". Ele diz que a conversa não resultou em transações ilícitas ou contratos públicos.

"Dani, tem um amigo meu aqui que trabalha com isso... mas eu falei com ele: eu não conheço você, não tenho contato ou relacionamento com você, mas se você quiser eu dou um toque nele. Só", afirmou.

Nikolas disse que não recebeu compensações financeiras de Vorcaro, não intermediou contratos públicos e não realizou encontros informais com o ex-banqueiro.

"Eu não faço parte dessa put* de Brasília. Eu nunca recebi um tostão do Vorcaro, eu nunca encontrei com ele", disse.

O parlamentar diz que a exposição dos áudios busca criar um subterfúgio político para encobrir acusações contra integrantes do Judiciário e do governo federal.

Contestação sobre o apelido "lindão" e a origem do contato

O deputado negou que tenha chamado Vorcaro de "lindão".

"Eu nunca chamei ele de lindão. Vocês estão me confundindo com o Davi Leonardo, o 'lindas e lindos'... a reportagem mente a respeito disso. É só ouvir o áudio, eu não falo lindão hora nenhuma".

No áudio divulgado, no entanto, o deputado encerra a mensagem de voz despedindo-se com a frase exata: "Depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão".

De acordo com Nikolas, a aproximação entre os dois ocorreu em 2023, intermediada pelo pastor André Valadão. Segundo o parlamentar, o número do empresário foi repassado cadastrado apenas como "Dani Vorcaro", e, por desinformação inicial, ele supôs que este fosse o nome dele.

Transporte para campanha presidencial de 2022

Sobre o uso de transporte cedido por Vorcaro para deslocamentos na campanha presidencial de 2022, Nikolas afirmou que o apoio foi recebido quando ele já estava eleito, após o primeiro turno, e que o banqueiro era visto como um empresário sem pendências com a Justiça.

Nikolas afirmou ainda que a relação com Vorcaro se desgastou após ele formular um pedido de informações via Lei de Acesso à Informação (LAI) sobre um evento em Londres que contou com o financiamento do Banco Master.

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