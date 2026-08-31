Doença de Creutzfeldt-Jakob: o que é, principais sintomas e tratamento

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma condição do cérebro. Ela é rara, fica pior com o tempo e não tem cura. A doença é causada por uma proteína estranha chamada príon. Ela destrói os neurônios e deixa o cérebro com um aspecto de esponja.





A doença chamou atenção da população brasileira na última semana após o influenciador Lito Sousa revelar que foi diagnosticado com a condição.





No caso de Lito, a família relatou que ele mantém a lucidez, apesar de apresentar comprometimentos motores. O influenciador permanece otimista e afirmou recentemente acreditar que conseguirá controlar a doença. Paralelamente, o Ministério da Saúde tem buscado sua inclusão em pesquisas internacionais com tratamentos experimentais. Até agora, porém, nenhuma terapia demonstrou ser capaz de curar ou interromper a evolução da DCJ.





SE CUIDA esclarece as principais dúvidas da Doença de Creutzfeldt-Jakob.