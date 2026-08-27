Quem é Lito Sousa, piloto e influenciador que está com doença rara e perdeu parte da visão

Conhecido por explicar os bastidores da aviação para milhões de pessoas na internet, Lito Sousa, 59, descobriu o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara e de rápida evolução que pode provocar perda de movimentos, alterações neurológicas e demência em um curto intervalo de tempo.

Desde então, Lito também decidiu falar diretamente com os seguidores sobre o momento que enfrenta e sobre os efeitos que a doença já provocou em sua rotina, incluindo a perda de parte da visão.

Ao lado da esposa, o piloto gravou um vídeo para registrar a própria história enquanto ainda consegue se comunicar e preservar sua capacidade cognitiva. Emocionado, explicou que não sabe por quanto tempo continuará nessas condições e que a evolução da doença pode ocorrer ao longo de semanas ou meses.

QUEM É LITO SOUSA

Joselito Geraldo de Sousa, conhecido artisticamente como Lito Sousa, nasceu em 25 de janeiro de 1967, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória ligada à aviação e trabalhou como piloto, mecânico de aeronaves, escritor e produtor de conteúdo.

Sua maior projeção, porém, veio com a internet. Lito criou o blog 'Aviões e Músicas' em 2004 e, alguns anos depois, levou o projeto para o YouTube. O canal se tornou uma das principais referências brasileiras sobre aviação na plataforma.

Nos vídeos, ele explicava de maneira acessível assuntos que costumam despertar curiosidade entre passageiros, como turbulência, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e acidentes aéreos. Também abordava dúvidas comuns de quem tem medo de voar e buscava explicar o que acontece dentro de um avião durante diferentes situações de voo.

O conteúdo fez com que Lito conquistasse uma audiência expressiva justamente por transformar temas técnicos em explicações compreensíveis para o público geral.

O canal reúne cerca de 3,7 milhões de inscritos e ultrapassa 1 bilhão de visualizações. Além do YouTube, o piloto também construiu uma grande audiência em outras redes sociais.

DIAGNÓSTICO MUDOU ROTINA DO PILOTO

A descoberta da doença aconteceu depois de Lito já ter enfrentado outro problema de saúde. Neste ano, o influenciador havia revelado que tinha sido diagnosticado com câncer de próstata, um adenocarcinoma de agressividade intermediária.

Durante o acompanhamento médico, no entanto, surgiram sintomas neurológicos que levaram a novas investigações. Foi nesse processo que veio a confirmação da doença de Creutzfeldt-Jakob.

A DCJ é uma doença neurodegenerativa rara relacionada à ação de príons, proteínas capazes de provocar alterações no funcionamento do tecido cerebral. A condição é progressiva e pode provocar uma deterioração neurológica acelerada.

Entre as manifestações possíveis estão dificuldades de coordenação e movimento, alterações cognitivas, problemas de visão e demência. A evolução varia de pessoa para pessoa, mas a doença é conhecida por apresentar um curso rápido.

Atualmente, não existe uma cura estabelecida para a doença. Por isso, diante do diagnóstico, a família de Lito passou a procurar possibilidades que possam ajudar a controlar ou retardar a progressão da condição.

FAMÍLIA BUSCA TRATAMENTO EXPERIMENTAL

Mila Seidl tem acompanhado Lito durante esse período e também participa da busca por alternativas de tratamento. A família procura informações sobre pesquisas e possibilidades experimentais, inclusive estudos conduzidos por instituições internacionais, como Harvard.