Como a internet vira aliada para despertar novas carreiras





Segundo ele, ferramentas de inteligência artificial (IA), por exemplo, podem ser utilizadas na criação de soluções para áreas como educação, turismo, comércio, indústria, economia criativa e pequenos negócios.





Quando conhecimento técnico, criatividade, empreendedorismo e problemas reais são colocados em diálogo, surge um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos produtos, serviços, projetos e soluções, avalia o secretário.





“É importante estimular uma mudança de perspectiva diante da tecnologia. Em vez de perguntar apenas ‘o que essa ferramenta pode fazer por mim?’, é interessante também perguntar ‘o que posso criar com essa tecnologia?’. Essa mudança ajuda a transformar o usuário em protagonista e pode abrir novas possibilidades profissionais e empreendedoras”, destaca.





De acordo com a pesquisa “Adolescência Sem Filtro”, realizada em junho de 2026 pelo Instituto Alana em parceria com a agência Koga, quase oito em cada dez jovens passam mais de três horas conectados à internet, enquanto, pelo menos, 15% excedem esse tempo.



