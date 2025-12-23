Isis Valverde e Marcus Buaiz passeiam por Vitória com a família; veja fotos

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:11
A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz compartilharam nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), registros de passeios por Vitória. Um dos pontos altos do roteiro foi em Jesus de Nazareth, onde o casal apareceu em uma publicação feita pelo icônico Bar do Bigode, no clique, o dono da casa posa ao lado dos visitantes.
Em outros registros publicados pela atriz, Isis surge em um passeio de lancha pelas águas da capital, acompanhada de Marcus, amigos e familiares. Em uma das fotos, ela aparece ao lado da sogra, Tânia Buaiz; em outra, os filhos do casal posam juntos, com a legenda “Amores da vida”.
A atriz também destacou a clássica moqueca capixaba e paisagens emblemáticas da cidade, como a Terceira Ponte, o Convento da Penha e paisagens de Jesus de Nazaré.
Isis Valverde em Vitória
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta