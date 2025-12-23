Visita especial

Isis Valverde e Marcus Buaiz passeiam por Vitória com a família; veja fotos

Em visita ao Espírito Santo, atriz e empresário almoçaram em restaurante de Jesus de Nazareth e aproveitaram as belezas da Ilha

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:11

O Bar do Bigode foi um dos destinos do casal e contou com um registro especial Crédito: Reprodução Instagram @bardobigode | Reprodução Instagram @isisvalverde

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz compartilharam nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), registros de passeios por Vitória. Um dos pontos altos do roteiro foi em Jesus de Nazareth, onde o casal apareceu em uma publicação feita pelo icônico Bar do Bigode, no clique, o dono da casa posa ao lado dos visitantes.



Em outros registros publicados pela atriz, Isis surge em um passeio de lancha pelas águas da capital, acompanhada de Marcus, amigos e familiares. Em uma das fotos, ela aparece ao lado da sogra, Tânia Buaiz; em outra, os filhos do casal posam juntos, com a legenda “Amores da vida”.

A atriz também destacou a clássica moqueca capixaba e paisagens emblemáticas da cidade, como a Terceira Ponte, o Convento da Penha e paisagens de Jesus de Nazaré.

