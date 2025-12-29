Isis Valverde e Marcus Buaiz estreiam novo jatinho de R$ 25 milhões no ES

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:47
Que tal viajar de Vitória para o Rio de Janeiro com um jato particular novinho? Isis Valverde e o capixaba Marcus Buaiz aproveitaram o trajeto para estrear a nova aquisição da família, um jatinho avaliado em mais de R$ 25 milhões.
A viagem aconteceu com Rael, filho de Ísis, e José Marcus e João Francisco, filhos de Buaiz com Wanessa Camargo. O casal, que está junto desde 2023, compartilhou fotos do momento nas redes sociais.
Segundo o Gshow, trata-se de um King Air 35, que tem capacidade de transportar até 10 passageiros.
Marcus e Ísis já haviam publicado fotos aproveitando a capital. Os dois visitaram Jesus de Nazareth, curtiram a ilha e o Natal em família.
