Beyoncé se torna oficialmente bilionária em 2025, diz Forbes

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:00

Beyoncé em turnê: carro fica suspenso e show é interrompido para impedir maiores problemas Crédito: Reuters/Folhapress

Beyoncé é, oficialmente, bilionária. A informação é da revista Forbes. Com isso, se torna a quinta musicista nessa categoria. Junto dela estão o próprio marido, Jay-Z, além de Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna.

Conforme a publicação, Beyoncé faturou cerca de US$ 148 milhões em 2025 (equivalente a R$ 825 milhões).

A artista diversificou seus projetos com marcas de linha de cuidados capilares e uma grife da filha, Ivy. Mas foi com a música que veio a maior parte de seu patrimônio no ano.

A principal fonte de renda surgiu dos direitos do catálogo e de suas turnês nos últimos dois anos. Por terem sido feitas com produção própria, sua margem de lucro aumentou consideravelmente.

Só com a turnê "Cowboy Carter Tour", ela arrecadou mais de US$ 400 milhões em ingressos (equivalente a mais de R$ 2 bilhões), sem contar os US$ 50 milhões (R$ 278 milhões) em produtos vendidos.

