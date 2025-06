Produção autoral

Com look de plumas, capixaba ganha premiação em show da Beyoncé

Disputando com outras superproduções, Carlos foi eleito o rei do rodeio no show que aconteceu dia 12, em Londres

Julia Galter Estagiária

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:30

Capixaba se inspirou na Beyoncé e ganhou concurso de looks em show da cantora Crédito: Acervo pessoal

O capixaba Carlos Minarini, fã declarado da cantora Beyoncé, foi o mais bem vestido entre os fãs em um show da turnê Cowboy Carter Act II, que aconteceu nesta quinta (12), em Londres. >

Funciona assim: os fãs se reúnem em uma roda com roupas temáticas e desfilam seus looks. Em cada show, a produção da cantora elege o rei e a rainha do rodeio que, nesta ocasião, foi Carlos. Ele ganhou um cinturão de chapéu dourado com o número do show (17) e uma faixa. >

“Além de ser uma coisa oficial, a gente encontra a publicista da Beyoncé, que está há quase 30 anos com ela, isso é muito legal”, relata.>

Em relação ao look, Carlos fez tudo do zero. >

A inspiração veio da própria Beyoncé, de um look que ela usou na NFL no fim do ano passado. Eu pensei: 'quero que tenha plumas e quero que seja todo branco'. Esses eram os elementos principais

Ainda segundo ele, foi muito difícil encontrar as plumas que queria. O jovem chegou a procurar em São Paulo e ficou abismado com o valor dos orçamentos que recebeu. Seriam quase R$ 13 mil apenas em plumas! Por isso foi necessário uma adaptação, mas ainda fugindo do óbvio, que era algo que ele queria. >

Carlos contou ainda com a ajuda de um amigo capixaba que mora em Minas Gerais. “Eu enviava os materiais, ele costurava e me devolvia, isso durante quase dois meses”, contou. >

Os looks dos reis e rainhas do rodeio de todos os shows são publicados no Instagram da Parkwood Entertainment, produtora fundada pela cantora Beyoncé. >

