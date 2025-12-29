Pagonejo Bão

Alexandre Pires promete show especial em Guarapari: “Sempre me recebem com carinho”

Cantor, que tem mais de 30 anos de carreira, celebra a relação com os fãs capixabas e promete uma noite que unirá sucessos da carreira ao clima do Pagonejo Bão

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:22

Alexandre Pires Crédito: Cloves Louzada

Se tem alguém que sabe fazer festa em qualquer canto do Brasil e atravessa gerações, esse alguém é Alexandre Pires. E, no finalzinho de dezembro, ele desembarca em Guarapari para provar, mais uma vez, que carisma, hit e energia não entram em recesso de fim de ano. O show será nesta terça-feira (30), a partir das 22h, no Multiplace Mais.

O cantor é a grande atração de uma das noites mais aguardadas do verão de Guarapari, com um show que mistura dois amores dos capixabas: o pagode e o sertanejo. De acordo com Alexandre Pires, a proposta é colocar todo mundo para cantar, dançar e sair de lá com a sensação de que o ano terminou do melhor jeito possível. E claro, fez questão de se declarar para o público do ES: "Sempre me recebem com carinho".

Amor pelo Espírito Santo

Em entrevista para HZ, Alexandre deixa claro que o Espírito Santo ocupa um lugar especial na memória. “Eu tenho muitas lembranças boas, é até difícil escolher uma só”, contou. E o carinho é recíproco: segundo ele, os shows por aqui sempre têm um público diverso, que vai dos fãs de longa data até quem acabou de descobrir sua música.

Ver o público se renovando, com gente de todas as idades, é a prova de que o que eu amo fazer está dando certo

Alexandre Pires se apresenta no ES Crédito: Geraldo Bubniak / Folhapress

No repertório, não faltam músicas que atravessaram gerações e continuam levantando multidões. Clássicos como "Mineirinho", "Sai da Minha Aba" e "Que Se Chama Amor" estão garantidos, ao lado das canções mais recentes do projeto que vem dominando a estrada. A ideia é costurar passado e presente num show animado e romântico.

E quem já está de olho em 2026 pode anotar: Alexandre deixou escapar que as novidades continuam vindo. O foco agora é o projeto atual, mas ele não descarta novas surpresas. “Quem sabe não vem um volume dois por aí?”, provoca, deixando os fãs com aquele gostinho de expectativa.

Saiba como participar do show

Show: Alexandre Pires – Pagonejo Bão

Alexandre Pires – Pagonejo Bão Evento: Festival de Verão

Festival de Verão Data: 30 de dezembro (terça-feira)

30 de dezembro (terça-feira) Horário: Abertura da casa às 22h

Abertura da casa às 22h Local: Multiplace Mais

Multiplace Mais Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110, Meaípe – Guarapari (ES)

Rua Gilda Leal, nº 110, Meaípe – Guarapari (ES) Ingressos: à venda pelo site Brasil Ticket

à venda pelo site Brasil Ticket Informações: multplacemais.com.br | WhatsApp (27) 99745-3003

