Celebração

Isis Valverde passa Natal com Marcus Buaiz no Espírito Santo

A atriz curtiu a noite de 24 de dezembro ao lado do marido, do filho Rael e também dos enteados José Marcus e João Francisco

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:50

Isis Valverde passa o Natal no ES Crédito: Reprodução @Isisvalverde

Isis Valverde celebrou a chegada do Natal no Espírito Santo. A atriz curtiu a noite de 24 de dezembro ao lado do marido, Marcus Buaiz, e dos filhos do casal: Rael, do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende, e José Marcus e João Francisco, da relação de Marcus com a cantora Wanessa. Eles posaram sorridentes na frente de uma árvore de Natal.

Nos registros também foi compartilhado a tradicional brincadeira do amigo X. A cunhada, Eduarda Buaiz, e a sogra, Tânia Buaiz, também participaram dos festejos.

Marcus Buaiz e Isis Valverde na noite de Natal com os filhos Crédito: Reprodução @Isisvalverde

O casal também comemora o primeiro ano de casamento civil. A atriz e o empresário oficializaram a união em 24 de dezembro de 2024.



Isis tem aproveitando a estadia no Espírito Santo para aproveitar a Ilha. Um dos pontos visitados foi em Jesus de Nazareth, onde visitou o Bar do Bigode. Em outros registros publicados pela atriz, ela apareceu no passeio de lancha pelas águas da capital, acompanhada de Marcus, amigos e familiares.

Em uma das fotos, ela apareceu ao lado da sogra; em outra, os filhos do casal posam juntos, com a legenda “Amores da vida”. A atriz também destacou a clássica moqueca capixaba e paisagens emblemáticas da cidade, como a Terceira Ponte, o Convento da Penha e paisagens de Jesus de Nazaré.

