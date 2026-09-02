Aluguel sobe, mas a inadimplência registra sua menor taxa em três anos

Se os juros elevados têm dificultado o acesso à casa própria por meio do financiamento, morar de aluguel também está pesando no bolso dos brasileiros. De acordo com o Índice FipeZap, os preços para novos contratos de locação residencial subiram 5,97% nos primeiros sete meses de 2026, quase o dobro da inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou alta de 3,44% no mesmo período. Em 12 meses, a diferença é ainda mais expressiva: enquanto o IPCA avançou 4,44%, os aluguéis tiveram alta de 9,28%.

