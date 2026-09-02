Empresas são suspeitas de lavar dinheiro do tráfico interestadual no ES

Empresas formalmente constituídas são suspeitas de serem usadas para lavar dinheiro de uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas no Espírito Santo. O esquema é alvo da Operação Sucata, deflagrada nesta quarta-feira (2) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES).





Segundo as investigações, as empresas seriam utilizadas para dar aparência de legalidade ao dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação mira integrantes que, de acordo com a FICCO/ES, exercem diferentes funções na estrutura do grupo criminoso, entre elas a coordenação de atividades ilícitas externas.





Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Cariacica. Durante as buscas, as equipes apreenderam mais de R$ 144 mil em espécie, cinco armas de fogo, 485 munições e quatro carregadores. Entre as armas encontradas estão uma pistola, revólveres e uma espingarda. Uma pessoa foi presa em flagrante.





A Operação Sucata contou com o apoio da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e da Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar do Espírito Santo.





A FICCO/ES é composta pelas polícias Federal, Militar, Civil e Penal do Espírito Santo, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pelas guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.