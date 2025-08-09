Dia dos Pais: dicas de passeios pelo ES

Dicas de Passeios para o Dia dos Pais

- Seja qual for o estilo do seu pai, o importante é aproveitar o domingo passeando pelo nosso Espírito Santo! Nada de ficar em casa assistindo TV: escolha um dos nossos roteiros e bora passear!

Um tour de imersão local pelo bairro Jesus de Nazareth com o guia de turismo Fernando Martins, que durante o passeio vai contando a história da comunidade e apresentando as opções gastronômicas (como o famoso Restaurante do Bigode) e culturais, tendo ao fundo a vista mais privilegiada da capital. O passeio dura cerca de 01h30 e é necessário agendar através do WhatsApp 99758-5945

Passeio belíssimo, que segue pelo manguezal do Rio Benevente e chega até as Ruínas Históricas do Rio Salinas. A dica é fazer o passeio na parte da tarde, voltando com o pôr do sol, contemplando o balé das garças pelo rio. O embarque é na Praia da Areia Preta em Iriri e um guia de turismo certificado acompanha o trajeto. O valor sai a cerca de R$ 99 por pessoa e dura em média 02h30.

Passeio em van ou ônibus pelos principais pontos turísticos de Vitória e Vila Velha com parada para visitação no Convento da Penha, Catedral Metropolitana, Hortomercado, Museu Baleia Jubarte, além de Orla de Camburi, Orla da Praia da Costa, entre outros. Sai a R$ 95 por pessoa. Sai às segundas, terças, quintas, sextas e domingos em frente aos principais hotéis da capital e de Vila Velha.