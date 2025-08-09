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Guia Capixaba

Dia dos Pais: dicas de passeios pelo ES

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 09 de Agosto de 2025 às 10:16

Publicado em 

09 ago 2025 às 10:16
Entardecer na Ilha do Boi com vista para o Convento e Terceira Ponte
Entardecer na Ilha do Boi com vista para o Convento e Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte apresenta dicas de passeios pelo Espírito Santo para comemorar o Dia dos Pais. Viva experiências únicas e aproveite o domingo com o paizão. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 11.26s - 09-08-25.mp3
Dicas de Passeios para o Dia dos Pais
- Seja qual for o estilo do seu pai, o importante é aproveitar o domingo passeando pelo nosso Espírito Santo! Nada de ficar em casa assistindo TV: escolha um dos nossos roteiros e bora passear!

1) Tour no Morro Jesus de Nazareth
  • Um tour de imersão local pelo bairro Jesus de Nazareth com o guia de turismo Fernando Martins, que durante o passeio vai contando a história da comunidade e apresentando as opções gastronômicas (como o famoso Restaurante do Bigode) e culturais, tendo ao fundo a vista mais privilegiada da capital. O passeio dura cerca de 01h30 e é necessário agendar através do WhatsApp 99758-5945
2) Passeio de Lancha pelo Rio Benevente com o Capitão Grilo
  • Passeio belíssimo, que segue pelo manguezal do Rio Benevente e chega até as Ruínas Históricas do Rio Salinas. A dica é fazer o passeio na parte da tarde, voltando com o pôr do sol, contemplando o balé das garças pelo rio. O embarque é na Praia da Areia Preta em Iriri e um guia de turismo certificado acompanha o trajeto. O valor sai a cerca de R$ 99 por pessoa e dura em média 02h30.
3) City Tour por Vitória e Vila Velha
  • Passeio em van ou ônibus pelos principais pontos turísticos de Vitória e Vila Velha com parada para visitação no Convento da Penha, Catedral Metropolitana, Hortomercado, Museu Baleia Jubarte, além de Orla de Camburi, Orla da Praia da Costa, entre outros. Sai a R$ 95 por pessoa. Sai às segundas, terças, quintas, sextas e domingos em frente aos principais hotéis da capital e de Vila Velha.
4) Oficina de Casaca em Regência Augusta
  • Um passeio pela Vila Mágica já é um super presente! Imagina então levar para casa o registro dessa viagem através de um símbolo cultural do nosso estado? Em Regência você pode customizar sua própria casaca no Ateliê Orelha de Pau, do artesão Rodrigo Caliman. A oficina dura cerca de 01 hora e meia e sai a cerca de R$ 90 por pessoa.

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