Quando o saneamento avança, a saúde acompanha

No Dia Nacional da Saúde, celebrado neste 5 de agosto, somos convidados a ampliar o olhar sobre um tema que vai além dos hospitais, dos consultórios e dos tratamentos médicos.





Promover saúde significa, antes de tudo, criar condições para que as pessoas não adoeçam. E poucas políticas públicas têm um impacto tão profundo e duradouro quanto o saneamento básico.





Ao longo da história, os países que alcançaram melhores indicadores de qualidade de vida compreenderam que investir em água tratada e em coleta e tratamento de esgoto era também investir na prevenção de doenças, na preservação ambiental e no desenvolvimento econômico. Não se trata apenas de infraestrutura. Trata-se de dignidade, cidadania e qualidade de vida.