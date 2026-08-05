Quando o saneamento avança, a saúde acompanha

No Dia Nacional da Saúde, celebrado neste 5 de agosto, somos convidados a ampliar o olhar sobre um tema que vai além dos hospitais, dos consultórios e dos tratamentos médicos.
Promover saúde significa, antes de tudo, criar condições para que as pessoas não adoeçam. E poucas políticas públicas têm um impacto tão profundo e duradouro quanto o saneamento básico.
Ao longo da história, os países que alcançaram melhores indicadores de qualidade de vida compreenderam que investir em água tratada e em coleta e tratamento de esgoto era também investir na prevenção de doenças, na preservação ambiental e no desenvolvimento econômico. Não se trata apenas de infraestrutura. Trata-se de dignidade, cidadania e qualidade de vida.
No Espírito Santo, temos acompanhado avanços importantes nessa agenda. A expansão da infraestrutura de esgotamento sanitário vem contribuindo para melhorar as condições de saúde da população e impulsionar o desenvolvimento das cidades. Cada nova rede implantada representa muito mais do que uma obra concluída. Representa um compromisso com as pessoas e com o futuro.
Como concessionária responsável pelos serviços de saneamento em importantes municípios capixabas, acompanhamos diariamente o impacto desses investimentos na vida das comunidades. Essa experiência reforça uma convicção: investir em saneamento é investir diretamente em saúde.
Mas essa transformação depende também da participação da sociedade. A ligação correta dos imóveis à rede disponível, o descarte adequado de resíduos e o uso consciente dos sistemas de esgotamento sanitário são atitudes que fortalecem a eficiência dos serviços e ampliam seus benefícios para toda a coletividade.
O saneamento é uma agenda que ultrapassa governos e mandatos. É um compromisso permanente com a saúde pública, a sustentabilidade e o desenvolvimento. Cada investimento realizado hoje representa menos doenças, mais qualidade de vida e melhores oportunidades para as futuras gerações.
Neste Dia Nacional da Saúde, vale lembrar que a prevenção continua sendo o caminho mais eficiente. E ela começa muitas vezes, até mesmo antes da porta de entrada de um hospital. Começa quando escolhemos investir em infraestrutura, responsabilidade compartilhada e políticas públicas capazes de transformar cidades. Saneamento: um investimento em saúde, dignidade e futuro.