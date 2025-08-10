9 receitas para acompanhar o churrasco de Dia dos Pais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 04:00
Neste domingo, vamos celebrar o Dia dos Pais, e não há nada melhor do que reunir a família para essa ocasião especial com um delicioso churrasco. Para garantir que a carne fique ainda mais saborosa e suculenta, alguns truques podem fazer toda a diferença.
A nutricionista Renata Guirau lista 4 dicas para você preparar um churrasco saudável para o seu pai, além de receitas de acompanhamento para uma refeição completa e nutritiva. Veja a seguir!
Segundo a nutricionista, o excesso de óleo no preparo dos alimentos é uma das principais práticas que devem ser evitadas. “Preparo assado em forno elétrico ou a gás, grelhados, cozidos ou feitos na air fryer são formas saudáveis de se preparar as carnes. O ideal é evitar preparações que envolvam fritura por imersão, que é quando a carne precisa ser mergulhada no óleo quente para ser frita”, ensina a especialista.
Do ponto de vista nutricional, como os itens tradicionais do churrasco envolvem fontes de proteínas e gorduras, é importante agregar outros nutrientes para que a refeição fique completa. Opções de carboidratos sempre caem bem: arroz, mandioca cozida, batata assada na churrasqueira ou mesmo na salada de maionese, feijão-tropeiro e farofas. “Acrescentar vegetais faz toda a diferença. Saladas como a de rúcula ou a de alface e vinagretes que podem ter componentes além dos tradicionais cebola e tomate costumam agradar bastante”, diz Renata Guirau.
Outra opção muito nutritiva é preparar vegetais na churrasqueira. Pimentões, berinjela, abobrinha, tomate, cenoura, aspargos, cebolas em pétalas e até cogumelos ficam muito saborosos. Frutas, como o abacaxi com canela e a banana, ficam mais suculentas quando assadas na grelha e enriquecem a refeição.As frutas ácidas, como laranja, mexerica e principalmente o abacaxi, devem fazer parte do cardápio, pois, por serem fontes de vitamina C, favorecem melhor absorção de ferro e ajudam na digestão.
A cerveja é um item sempre presente nos churrascos, seja para ingestão ou no preparo das carnes. “Quando utilizada como parte da preparação, o álcool evapora quando o alimento é exposto ao calor, e o prato fica seguro inclusive para as crianças. No entanto, vale lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas sempre deve ocorrer com moderação”, alerta a especialista.
Em um recipiente com tampa, coloque o alho, o azeite, o extrato de tomate, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino e a cerveja e misture bem. Adicione a carne e o tomilho e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Após, transfira a carne para a churrasqueira e asse até que ela fique levemente rosada por dentro e tostada por fora.
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinagre, o ketchup, o açúcar mascavo, a água, a mostarda, o mel e o molho inglês e misture para incorporar. Tempere com o sal e a páprica. Reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Enquanto isso, asse a peça de costela na churrasqueira. Após, desligue o fogo e passe o molho na carne. Sirva em seguida.
Dica : esprema 1/4 de um limão em cima da carne.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione os queijos e misture até derreter. Desligue o fogo e reserve. Com a ajuda de uma faca, faça cortes nos pães e recheie com o creme de queijos. Leve à churrasqueira para assar até os queijos derreterem e os pães gratinarem. Sirva em seguida.
Nos espetinhos para churrasco, coloque o pimentão amarelo, a cenoura, a batata-doce e finalize com a cebola. Tempere com azeite e sal e leve para a churrasqueira até que os vegetais fiquem bem dourados. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o alho e misture até obter uma pasta. Após, tempere os cogumelos com a mistura e leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture delicadamente até incorporar. Leve à geladeira até a hora de servir.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue até começar a brilhar. Junte a água, a cenoura e o pimentão. Tempere com sal, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até a água começar a secar. Coloque o milho-verde e a ervilha e misture delicadamente. Cozinhe até o arroz ficar macio. Sirva em seguida.
Carne
Molho
Purê de abóbora
Purê de abóbora
Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Após, desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione o creme de leite e os temperos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o creme reservado e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, acerte o sal e reserve.
Carne
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com o mix de pimentas e o sal. Após, leve uma frigideira com azeite e manteiga a fogo médio até ela ficar bem quente. Disponha a carne sobre ela e sele cada lado por 3 minutos. Desligue o fogo, deixe a carne descansar por 1 minuto e fatie com a ajuda de uma faca. Reserve.
Molho
Na mesma frigideira da carne, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cerveja e a passata de tomate e cozinhe até o molho reduzir. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o restante da manteiga.
Montagem
Em um prato, coloque o purê como base e disponha a carne sobre ele. Finalize despejando o molho sobre ela e sirva em seguida.
Por Marcia Marcon
