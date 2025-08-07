De risoto a paella

7 receitas especiais para o almoço do Dia dos Pais

Veja como preparar pratos deliciosos e fáceis para comemorar em família

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:44

Risoto de frutos do mar Crédito: marco mayer | Shutterstock

Comemorado sempre aos segundos domingos do mês de agosto no Brasil, o Dia dos Pais é o momento de celebrar aquele que desenvolveu um papel fundamental em nossas vidas. Essa homenagem pode ser feita de diferentes formas, e vai além de presentes materiais: é também sobre criar memórias significativas. Para isso, a culinária afetiva é uma maneira poderosa de expressar carinho neste dia especial, já que a cozinha tem o incrível dom de contar histórias e de unir as pessoas.

A seguir, veja receitas que vão ajudar a unir a família neste dia!

Risoto de frutos-do-mar

Ingredientes:

200 g de camarões limpos

200 g de lulas em anéis

200 g de mexilhões

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de peixe

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o caldo de peixe e leve ao fogo baixo para aquecer. Em outra panela, coloque o azeite e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e mexa por alguns minutos até ficar levemente translúcido. Despeje o vinho branco na panela e mexa até evaporar. Retire o caldo de peixe do fogo e comece a adicionar a panela, uma concha de cada vez, mexendo sempre e esperando o caldo ser absorvido antes de colocar mais.

Enquanto o arroz cozinha, em outra frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha os frutos-do-mar sobre ela e doure. Desligue o fogo e reserve. Quando o arroz estiver al dente e cremoso, adicione os frutos-do-mar e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o risoto em pratos individuais e aproveite!

Fettuccine com filé mignon ao molho de vinho

Ingredientes:

300g de fettuccine

300g de filé mignon em tiras

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

1 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo:

Cozinhe o fettuccine conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as tiras de filé mignon e doure. Despeje o vinho tinto sobre a carne e cozinhe até reduzir pela metade. Abaixe o fogo e junte o creme de leite, mexendo até incorporar e aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o molho com o fettuccine e polvilhe com queijo. Sirva em seguida.

Bobó de camarão

Ingredientes:

1/2 kg de camarão médiolimpo

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

200 ml de leite de coco

4 colheres de sopa deazeite de dendê

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

4 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente os camarões e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e o pimentão e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque a mandioca cozida , o leite de coco, o azeite de dendê e o refogado de cebola e pimentão e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira a mistura para uma panela, adicione o camarão refogado e leve ao fogo médio até levantar fervura. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Paella de legumes Crédito: stockcreations | Shutterstock

Paella de legumes

Ingredientes:

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem

1/2 xícara de chá de azeitona preta sem caroço

1/2 xícara de chá de tomates sem sementes e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 cenouras descascadas e cortadas em palitos

1,5 l de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de açafrão

1 xícara de chá de arroz

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os legumes e refogue até ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura. Abaixe o fogo, coloque o arroz, o sal, a pimenta-do-reino e o coentro na panela e misture. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Nhoque de banana-da-terra com carne seca

Ingredientes:

2 bananas-da-terra

1 xícara de chá de carne-seca dessalgada e desfiada

1 ovo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as bananas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse-as até obter um purê. Disponha sobre um recipiente, adicione o ovo, a carne-seca desfiada, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e misture até formar uma massa que não grude nas mãos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Enrole no formato de cilindros e corte em pequenos pedaços. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Retire com a ajuda de uma escumadeira, escorra e coloque em um prato. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os nhoques e doure ligeiramente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Fricassé de Frango

Ingredientes:

250 g de creme de leite

395 g de milho-verde

200 g de requeijão cremoso

100 g de azeitona sem caroço

2 peitos de frango cozidos e desfiados

200 g de queijo muçarela fatiado

100 g de batata-palha

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o milho-verde (com a água da lata) e o creme de leite. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o frango desfiado, o creme batido, o requeijão, as azeitonas e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e aquecidos. Em um refratário, coloque metade da mistura de frango e cubra com metade das fatias de queijo. Repita o processo até preencher toda a travessa e finalize com o queijo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Retire do forno e espalhe a batata-palha por cima do fricassé. Sirva em seguida.

Lombo recheado com linguiça calabresa

Ingredientes:

1 kg de lombo suíno

1/2 linguiça calabresa sem pele e cortada em rodelas

600 ml de suco de laranja

3 xícaras de chá de cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

7 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca, faça um furo no sentido do comprimento do lombo, no centro da peça. Recheie a carne com a linguiça e faça furos na superfície. Reserve. Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, a cebola, o pimentão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o molho para um saco plástico, feche e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o lombo e sele por 2 minutos cada lado. Depois, retire o molho da geladeira e despeje sobre a carne. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Fatie o lombo e sirva em seguida.

