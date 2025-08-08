Editorias do Site
3 receitas de sobremesa para impressionar no Dia dos Pais

Veja como preparar doces deliciosos e refinados para comemorar esta data especial

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 07:00

Esfera de chocolate com entremet de coco e manga e calda de chocolate  Crédito: Efraim Lucas | Grupo PHD Eventos

A comemoração do Dia dos Pais pede um cardápio especial. Neste contexto, o fechamento com chave de ouro faz toda a diferença, pois é a lembrança que vai concluir toda a experiência, considerando o apelo de sabor e um visual marcante.

Por isso, o chef Zeki, do Grupo PHD Eventos, especializado em experiências 360° para eventos sociais e corporativos, revela três receitas de doces mais pedidos que têm tudo para agradar à família toda!

Esfera de chocolate com entremet de coco e manga e calda de chocolate

Ingredientes:

Casca de chocolate

  • 500 g de chocolate nobre amargo

Entremet de coco e manga

  • 600 g de leite condensado
  • 1 l de creme de leite fresco
  • 17,5 folhas de gelatina
  • 75 g de coco ralado
  • 300 ml de leite de coco
  • 200 g de polpa de manga
  • 30 g de açúcar refinado
  • 2 g de pectina

Cocada cremosa

  • 395 g de leite condensado
  • 150 g de coco ralado

Glaçagem de chocolate branco

  • 420 ml de água
  • 420 ml de glucose
  • 220 g de açúcar
  • 280 g de creme de leite
  • 420 g de chocolate branco
  • 320 g de leite condensado
  • 30 g de gelatina em folhas
  • 12 g de corante branco (dióxido de titânio)

Crumble de chocolate

  • 200 g de açúcar refinado
  • 200 g de farinha de trigo
  • 200 g de farinha de amêndoas
  • 100 g de chocolate 100% cacau

Calda de chocolate

  • 1,5 l de leite
  • 330 g de chocolate em pó
  • 120 g de cacau em pó
  • 330 g de chocolate em gotas
  • 600 g de açúcar refinado

Modo de preparo:

Casca de chocolate

Tempere o chocolate até atingir a temperatura de 30-32°C. Molde as cascas de chocolate e reserve.

Entremet de coco e manga

Na batedeira, bata o creme de leite até alcançar o ponto de chantili e leve à geladeira. Em uma tigela, hidrate e derreta a gelatina. Reserve. Em outra tigela, misture o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado. Adicione a gelatina à mistura. Incorpore aos poucos o chantili à mistura de coco. Leve à geladeira para descansar por alguns minutos. Em uma panela, misture a polpa de manga, o açúcar e a pectina. Leve ao fogo médio e cozinhe até formar uma geleia. Reserve.

Cocada cremosa

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir uma consistência cremosa. Retire da panela e deixe esfriar. 

Glaçagem de chocolate branco

Em uma panela, adicione o açúcar, a glucose e a água, e cozinhe em fogo baixo. Em uma tigela, hidrate e derreta as folhas de gelatina. Quando a calda atingir 120 °C, adicione o leite condensado e o creme de leite. Em seguida, adicione o chocolate à mistura com gelatina. Despeje a calda sobre a gelatina e o chocolate, mexendo bem. Adicione o corante e bata no liquidificador até ficar cremoso. Reserve.

Crumble de chocolate

Misture todos os ingredientes na batedeira até formar uma massa. Coloque em uma forma e leve ao forno a 160 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Coloque no processador e processe até obter uma farofa. 

Calda de chocolate

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo até reduzir. Retire do fogo e deixe esfriar.

Montagem:

Prepare a musse de coco e a geleia de manga. Congele até atingir -18 °C. Aqueça a glaçagem até 37 °C. Banhe as entremets, deixando o excesso escorrer. Monte as esferas de chocolate: coloque uma camada de cocada no fundo, seguida pelo entremet e finalize com a decoração desejada. Sirva com a calda de chocolate.

Creme brûlée de limão-siciliano  Crédito: Efraim Lucas | Grupo PHD Eventos

Creme brûlée de limão-siciliano

Ingredientes:

  • 1,5 l de leite integral
  • 750 ml de creme de leite
  • Raspas de 5 limões-sicilianos
  • 450 g de açúcar refinado
  • 540 g de gema pasteurizada

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo baixo, leve o leite, o creme de leite e as raspas de limão-siciliano, aquecendo a mistura até levantar fervura. Enquanto isso, em uma tigela, misture as gemas e o açúcar. Quando a mistura de leite estiver quente, faça a temperagem adicionando lentamente o líquido quente à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente para evitar que as gemas cozinhem. 

Misture bem até obter um creme homogêneo e reserve na geladeira por 12-24 horas. Preaqueça o forno a 90 °C. Coloque o creme em recipientes que possam ir ao forno e asse em banho-maria por 90 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Antes de servir, polvilhe açúcar sobre o creme e queime com um maçarico até formar uma crosta dourada e crocante.

Cheesecake com calda de frutas vermelhas Crédito: Efraim Lucas | Grupo PHD Eventos

Cheesecake com calda de frutas vermelhas

Ingredientes:

Recheio

  • 600 g de açúcar refinado
  • 3,6 kg de cream cheese
  • 12 ovos
  • 90 g de gema pasteurizada
  • 12 g de pasta de baunilha
  • 120 g de amido de milho
  • 600 g de creme de leite

Crumble de amêndoas

  • 200 g de açúcar refinado
  • 200 g de farinha de trigo
  • 200 g de farinha de amêndoas
  • 200 g de manteiga

Calda de frutas vermelhas

  • 1,5 kg de frutas vermelhas congeladas
  • 375 g de açúcar refinado
  • Suco de 2 laranjas
  • 75 ml de licor de cereja

Modo de preparo:

Recheio

Na batedeira, bata o açúcar, o cream cheese e a pasta de baunilha até obter um creme fofo. Acrescente os ovos e as gemas aos poucos, misturando bem. Adicione o amido de milho e o creme de leite, misturando até ficar homogêneo.

Crumble de amêndoas

Misture todos os ingredientes na batedeira até formar uma massa. Coloquei em uma forma e leve ao forno a 160 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Coloque no processador e processe até obter uma farofa.

Calda de frutas vermelhas

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Deixe reduzir um pouco do líquido. Retire do fogo e deixe amornar. Bata no liquidificador. Coe a calda batida. Reserve na geladeira após pronta. 

Montagem

Forre o fundo de uma forma de fundo removível com o crumble de amêndoas. Despeje o recheio de cheesecake sobre a base de crumble na forma. Asse por aproximadamente 50 minutos em forno preaquecido a temperatura média, ou até que o centro do cheesecake esteja firme, mas ainda ligeiramente trêmulo. Após, deixe o cheesecake esfriar completamente na forma. Em seguida, despeje a calda de frutas vermelhas sobre ele, espalhando uniformemente. Leve o cheesecake à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme e sirva gelado. 

Por Rodrigo Ferrari

