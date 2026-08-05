Caso Thais Reolon: seiva do cacto-candelabro pode provocar queimaduras nos olhos; saiba como agir

O relato da influenciadora Thais Reolon, que precisou de atendimento médico após ter contato com a seiva de um cacto-candelabro, chamou a atenção para um risco pouco conhecido das plantas ornamentais. Depois de podar a planta, ela começou a sentir uma forte ardência nos olhos e precisou passar a madrugada no hospital, onde foi diagnosticada com uma lesão na córnea provocada por uma queimadura química.





Nas redes sociais, Thais contou que o acidente aconteceu após cortar um dos galhos da planta. Mesmo tendo lavado as mãos e a faca utilizada, resíduos da seiva acabaram entrando em contato com seus olhos. A influenciadora descreveu a sensação como se tivesse jogado soda cáustica no rosto.