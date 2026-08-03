Síndrome mão-pé-boca: saiba como identificar, tratar e evitar a transmissão

De maior incidência entre crianças menores de cinco anos, a síndrome mão-pé-boca (SMPB) é uma infecção viral caracterizada pelo surgimento de lesões na pele e na cavidade oral, que podem causar desconforto e dificuldade para se alimentar. Apesar de, na maioria dos casos, apresentar evolução favorável, a doença tem alto poder de transmissão e pode se espalhar rapidamente, especialmente em ambientes com grande circulação de crianças, como creches e escolas.