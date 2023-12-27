3 sobremesas com uva para atrair prosperidade e paz em 2024

À medida que nos preparamos para dar as boas-vindas ao Ano-Novo, explorar novos sabores e criar momentos memoráveis à mesa torna-se especial. Neste espírito festivo, é interessante oferecer aos amigos e familiares opções irresistíveis para celebrar o novo ano. Pensando nisso, reunimos 3 sobremesas com uva, símbolo de paz e prosperidade para você começar 2024 com pé direito.
MUSSE DE UVA
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de uva roxa sem sementes
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite
- 20 g de gelatina incolor sem sabor
- 200 ml de água quente
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as uvas até obter uma pasta. Em um recipiente, dissolva a gelatina em água e adicione-a no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para um refratário. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas e sirva.
TORTA DE UVA VERDE
Ingredientes:
Massa:
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio:
- 500 g de uva verde sem sementes
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- Água
Cobertura:
- 200 ml de creme de leite
- 200 g de chocolate branco derretido
Modo de preparo:
Massa: no liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve.
Recheio: em uma panela, coloque as uvas, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até que as uvas estejam macias e soltem seu suco. Logo após, dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de uvas. Mexa constantemente até engrossar, desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Depois, despeje o recheio sobre a massa já assada e distribua de maneira uniforme.
Cobertura: em um recipiente, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido até obter uma mistura homogênea. Espalhe a cobertura sobre o recheio na torta. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva gelada.
ESPETINHO DE UVAS COM CHOCOLATE
Ingredientes:
- 250 g de uva roxa
- 80 g de chocolate meio-amargo
- Palitos de espetinho
Modo de preparo:
Coloque o chocolate em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Em seguida, espete as uvas nos palitos. Mergulhe as uvas no chocolate derretido, garantindo uma cobertura uniforme. Logo após, coloque os espetinhos em uma bandeja forrada com papel-manteiga. Deixe o chocolate endurecer na geladeira e sirva.