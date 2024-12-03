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5 sobremesas com ameixa para as festas de fim de ano

Veja como preparar receitas com essa fruta para surpreender a família nas ceias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:44

Musse de ameixa (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)
Musse de ameixa Crédito: Stela Handa | Shutterstock
As festas de fim de ano são o momento perfeito para reunir a família e os amigos ao redor da mesa, e nada melhor do que encerrar a celebração com uma sobremesa deliciosa. A ameixa é uma escolha excelente para transformar qualquer sobremesa em uma verdadeira atração. Com seu sabor marcante e versatilidade, ela torna os preparos cheios de sabor.
Por isso, a seguir, confira 5 sobremesas com ameixa para as festas de fim de ano!

Musse de ameixa

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de ameixas secas sem caroço
  • 10 g de gelatina em pó sem sabor
  • Água para dissolver a gelatina

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e as ameixas e bata até obter um creme homogêneo. Adicione o creme de leite e o leite de coco e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a quantidade de água indicada na embalagem e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura no liquidificador e bata por 2 minutos. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com ameixas-secas.

Pavê de ameixa com coco

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de leite em pó
  • 2 gemas de ovo
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 250 g de creme de leite
  • 220 g de ameixa em calda e picada
  • 1/5 de xícara de chá de rum
  • 160 g de biscoitos champagne
  • 160 g de coco ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, as gemas, o amido de milho e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.
Em um recipiente, coloque a calda das ameixas e o rum e misture. Umedeça os biscoitos na mistura e disponha em uma travessa. Cubra com o creme reservado, as ameixas picadas e o coco ralado. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o creme. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Pudim de claras com ameixa

Ingredientes:

  • 230 g de ameixa seca sem caroço
  • 7 claras de ovo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 fava de baunilha
  • 6 gemas de ovos
  • Água

Modo de preparo:

Pudim
Em uma panela, coloque as ameixas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira as ameixas, com 2 colheres de sopa da água do cozimento, para um liquidificador e bata até obter um purê. Reserve.
Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o açúcar e bata novamente até obter um suspiro. Junte o purê de ameixas e mexa delicadamente. Após, transfira a mistura para uma forma com fundo central polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 160 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme o pudim com cuidado.
Creme inglês
Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite e a fava de baunilha e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata por 5 minutos. Aos poucos, junte o leite reservado e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, passe o creme em uma peneira e disponha em um recipiente para esfriar. Depois, cubra o pudim com a mistura e sirva em seguida.
Bolo de ameixa (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Bolo de ameixa Crédito: Angelika Heine | Shutterstock

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Bolo de ameixa

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 10 ameixas fatiadas e sem caroço
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de manteiga gelada
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento químico e o bicarbonato e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e mexa até obter um creme fofo. Adicione os ovos, o sal e a baunilha e misture. Aos poucos, junte os ingredientes secos, alternando com o iogurte, e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Disponha as ameixas sobre a massa e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma farofa grossa. Depois, espalhe a farofa sobre as ameixas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme com cuidado e finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Sorvete de ameixa e goiaba

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 500 g de creme de leite
  • 220 g de ameixa em calda sem caroço
  • 300 g de goiaba cortada em cubos

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, as ameixas e as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Após, disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Retire da geladeira, disponha o sorvete em um liquidificador e bata novamente por 4 minutos. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador até a hora de servir.

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