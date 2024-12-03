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5 receitas de bebidas refrescantes para o Natal

Aprenda a preparar opções deliciosas para tornar a sua ceia ainda mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:53

Imagem Edicase Brasil
Martíni de morango  Crédito: Anna Fedorova_it | Shutterstock
Além das tradicionais comidas da ceia de Natal, a comemoração também pede por uma deliciosa bebida para se refrescar. E, nesse sentido, seja você fã dos drinks alcoólicos ou não, existe uma infinidade de receitas que podem ser preparadas com vodca, gin, sucos e até refrigerantes.
Por isso, selecionamos cinco receitas de bebidas para você preparar e deixar o seu Natal ainda mais especial. Confira!

Martíni de morango

Ingredientes:

  • 5 morangos cortados em rodelas
  • 60 ml de vodca
  • 15 ml de xarope de açúcar
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Pedras de gelo a gosto
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque os morangos, a vodca e o açúcar e misture bem. Adicione a pimenta-do-reino e as pedras de gelo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a bebida para uma taça de martíni, decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

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Gin de laranja

Ingredientes:

  • 1 rodela de laranja
  • 25 ml de gin
  • 25 ml de suco de laranja
  • 250 ml de energético
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma taça, coloque as pedras de gelo e a rodela de laranja. Adicione o gin, o suco de laranja e o energético e misture bem. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.

Moscow mule sem álcool

Ingredientes:

  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • 25 ml de xarope de gengibre
  • Água com gás
  • Espuma de gengibre
  • Raspas de limão, folhas de hortelã e rodela de limão para decorar
  • Pedras de gelo

Modo de preparo:

Em uma caneca, coloque as pedras de gelo. Adicione o suco de limão e o xarope de gengibre e misture bem. Acrescente a água com gás e mexa para incorporar. Finalize com a espuma de gengibre, decore com as raspas de limão, as folhas de hortelã e as rodelas de limão. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Batida de abacaxi Crédito: 5PH | Shutterstock

Batida de abacaxi

Ingredientes:

  • 2 fatias de abacaxi
  • 250 g de creme de leite
  • 200 g de leite condensado
  • 120 ml de vodca
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o creme de leite, o leite condensado e a vodca e bata bem. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

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Sangria sem álcool

Ingredientes:

  • 1/2 abacaxi descascado e picado
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 1 pêssego descascado e picado
  • 1 ramo de uva sem caroço
  • Suco de 2 limões
  • 1 l de suco de uva
  • 1 l de refrigerante sabor limão
  • 6 fatias de laranja
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma jarra, coloque as frutas, exceto a laranja, e os sucos e misture bem. Adicione o refrigerante e mexa delicadamente. Finalize decorando com as fatias de laranja, as folhas de hortelã e as pedras de gelo. Sirva em seguida.

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