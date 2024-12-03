5 receitas de bebidas refrescantes para o Natal

Além das tradicionais comidas da ceia de Natal, a comemoração também pede por uma deliciosa bebida para se refrescar. E, nesse sentido, seja você fã dos drinks alcoólicos ou não, existe uma infinidade de receitas que podem ser preparadas com vodca, gin, sucos e até refrigerantes.
Por isso, selecionamos cinco receitas de bebidas para você preparar e deixar o seu Natal ainda mais especial. Confira!
Martíni de morango
Ingredientes:
- 5 morangos cortados em rodelas
- 60 ml de vodca
- 15 ml de xarope de açúcar
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Pedras de gelo a gosto
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque os morangos, a vodca e o açúcar e misture bem. Adicione a pimenta-do-reino e as pedras de gelo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a bebida para uma taça de martíni, decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
Gin de laranja
Ingredientes:
- 1 rodela de laranja
- 25 ml de gin
- 25 ml de suco de laranja
- 250 ml de energético
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma taça, coloque as pedras de gelo e a rodela de laranja. Adicione o gin, o suco de laranja e o energético e misture bem. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.
Moscow mule sem álcool
Ingredientes:
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 25 ml de xarope de gengibre
- Água com gás
- Espuma de gengibre
- Raspas de limão, folhas de hortelã e rodela de limão para decorar
- Pedras de gelo
Modo de preparo:
Em uma caneca, coloque as pedras de gelo. Adicione o suco de limão e o xarope de gengibre e misture bem. Acrescente a água com gás e mexa para incorporar. Finalize com a espuma de gengibre, decore com as raspas de limão, as folhas de hortelã e as rodelas de limão. Sirva em seguida.
Batida de abacaxi
Ingredientes:
- 2 fatias de abacaxi
- 250 g de creme de leite
- 200 g de leite condensado
- 120 ml de vodca
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o creme de leite, o leite condensado e a vodca e bata bem. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Sangria sem álcool
Ingredientes:
- 1/2 abacaxi descascado e picado
- 1 maçã sem sementes e picada
- 1 pêssego descascado e picado
- 1 ramo de uva sem caroço
- Suco de 2 limões
- 1 l de suco de uva
- 1 l de refrigerante sabor limão
- 6 fatias de laranja
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma jarra, coloque as frutas, exceto a laranja, e os sucos e misture bem. Adicione o refrigerante e mexa delicadamente. Finalize decorando com as fatias de laranja, as folhas de hortelã e as pedras de gelo. Sirva em seguida.