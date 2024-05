Capixaba canta com apenas o pai na plateia e viraliza na web: “Me deu ânimo”

Dayane Oliveira comoveu internautas ao cantar só para o pai na plateia. Crédito: Arquivo pessoal

A capixaba Dayane Oliveira, de 28 anos, viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (14), após postar um vídeo cantando apenas com o pai na plateia. A cantora, que se apresentou no dia 10 de maio durante as comemorações do aniversário de São Gabriel da Palha, comoveu internautas e até a artista Mari Fernandez.



“Dayane, quero te conhecer mulher. Quero ver você cantando comigo em um show, bora? Deus te abençoe, não desista minha linda, Deus vai agir na sua vida”, escreveu Mari na postagem da capixaba - que, inclusive, possui mais de 3 milhões de visualizações.

Diante da repercussão, Dayane contou para HZ que está vivendo um sonho. “Quando eu recebi a notificação da Mari, até achei que era fake, pensei que não era possível. A gente se inspira nessas cantoras mulheres. Ela me convidou para fazer um show juntas, a produção já até pediu para escolher qual eu consigo ir”, disse.

Além de Mari Fernandez, outros internautas também se emocionaram com a história. “É muito ruim quando isso acontece, infelizmente as pessoas só dão moral para os grandes artistas”, escreveu um seguidor. “Para chegarmos no topo da escada, começamos pelos degraus mais baixos”, disse outro.

A cantora Dayane Oliveira é de São Gabriel da Palha. Crédito: Arquivo pessoal

A capixaba também fez questão de explicar aos seguidores que não estava passando o som. Segundo ela, o vídeo mostra o momento real do show. “Pessoal quem está falando que é passagem de som, não é não! Já era o show. Realmente só foi a banda que tocou, meu irmão e meu pai lá embaixo. Claro que tinha a polícia e os donos de barraca, mas estou dizendo sobre o público mesmo”, pontuou.

POR QUE NÃO TINHA PÚBLICO?

Para contextualizar, o show de Dayane fazia parte da programação do aniversário de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Nomes como Léo Santana, Bell Marques e Bruna Karla também estavam no line-up do evento, que aconteceu entre os dias 9 e 12 de maio.

Para HZ, Dayane disse que a falta de público se deu por conta do horário do seu show. “Eu fui a primeira a fazer o show, às 18h. Eu já esperava que fosse pouca gente, mas não ter ninguém foi uma surpresa. Mesmo assim, eu fui profissional. A gente faz o que gosta e, mesmo sem público, continuei cantando”.

O pai de Dayane, Gilson Xavier, se emocionou com o show da filha. Crédito: Arquivo pessoal

“No início, não tinha visto nem meu pai lá. E quando vi ele embaixo do palco, me deu ânimo para poder continuar. Foi o primeiro grande show que ele assistiu, estava todo emocionado. Depois, no camarim, ele ficou me elogiando, disse que foi muito bom, que cantei muito bem”, contou Dayane sobre o pai Gilson Xavier.

PRÓXIMOS PASSOS

Com inspirações musicais como Lauana Prado, Naiara Azevedo e Mari Fernandez, a capixaba - que canta profissionalmente há 8 anos - já está se planejando para o futuro. Para a sertaneja, esse é o momento de agarrar nas oportunidades e divulgar ainda mais suas canções.

“Eu espero que agora apareçam mais oportunidades de fazer shows. Pretendo divulgar novos lançamentos e gravar clipes. Esse é um dos meus sonhos, porque eu mesma que gravei todos os meus clipes, eram muito caseiros”, finalizou.

