Festival traz danças populares brasileiras a Vitória a partir desta quarta (22)

A capital capixaba vai se transformar no palco das danças folclóricas brasileiras com a realização do 3º Festival de Danças Populares de Vitória - Festival Vix, de 22 a 26 de maio, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Com programação totalmente gratuita, o evento terá a participação de 23 grupos de diferentes regiões do país, representando a diversidade das danças de influência afro-brasileira, indígena e europeia.



Entre as atrações nacionais confirmadas estão o Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra (RS), o Grupo Sarandeiros – UFMG (MG), a Cia Folclórica do Rio - UFRJ (RJ), o Grupo Imburana – UFPB (PB) e o Grupo Flor de Atalaia (MT).

Do Espírito Santo, confirmaram presença os grupos Bate-flecha São Sebastião (Alegre), Caxambu do Horizonte (Alegre), Grupo Jovens Tupiniquim (Aracruz), Banda de Congo do Mestre Tagibe (Cariacica), Grupo Estirpe (Mucurici), Grupo Boi Graúna da Serra (Serra), Grupo Folkloristico do Circolo Trentino (Santa Teresa), Grupo Folkloristico Granello Giallo (Venda Nova do Imigrante), entre outros.

O encerramento será no dia 26 de maio, domingo, às 9h, com apresentação de nove grupos no Parque Moscoso. O Festival Vix 2024 incluirá oficinas de dança no campus de Goiabeiras e apresentações em escolas da rede pública de ensino e em casas de acolhimento da Grande Vitória.

TENDA CULTURAL

As apresentações vão acontecer na Tenda Cultural, montada ao lado do Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras. A Associação Cultural Andora trabalha com a expectativa de público de sete mil pessoas, com previsão de atendimento a 500 alunos, por turno, na Tenda Cultural, além de cerca de 200 a 500 alunos atendidos diariamente nas visitas às escolas.

Segundo a coordenadora de produção do Festival Vix, Renata Marques, a mostra deste ano traz várias novidades em relação às edições anteriores. “Neste ano estamos trazendo grupos de regiões que ainda não estiveram no festival, como o Grupo Estância da Serra, representante da Região Sul do Brasil, e grupos capixabas de território indígena, abrilhantando e trazendo toda a potência cultural que nos constitui”, afirma Renata.

A coordenadora lembra que a cerimônia de abertura do evento, no dia 22 de maio, às 19h, no Teatro Universitário, contará com apresentações dos grupos convidados de diferentes regiões do país. “Além disso, teremos mais uma vez a itinerância, com performances em espaços de educação, casas de acolhimento e locais públicos, levando a energia do festival a diversos pontos da cidade”, acrescenta.

FEIRINHA #FESTIVALVIX

A presidente da Associação Cultural Andora, Laís Loyola, destaca que simultaneamente aos dias de festival acontecerá a “Feirinha #FestivalVix Arte e Comida”, reunindo 25 expositores de artesanato, gastronomia e bebidas. “O destaque será para os produtos inspirados na cultura popular capixaba: macramê, biojoias, telas de pintura, cerâmica, produtos naturais e terapêuticos, artesanato sustentável e afro-indígena, e afrocentrados. Serão vários empreendedores e artesãos divulgando seus trabalhos, constituindo um momento de circulação e reconhecimento da cultura popular”, observa.

OFICINAS

A exemplo das primeiras edições, as ações formativas também terão destaque na programação, por meio de oficinas de Dança Popular com os grupos nacionais. As atividades vão acontecer nas salas de dança do Centro de Educação Física e Desportos (sala 8 e sala 10 do CEFD) e na Tenda Cultural, com inscrições até 24 de maio pelo Instagram @festivalvix.

Fazem parte da programação oficinas de coco de roda, ritmos cariocas, reinado mineiro, pezinho e chimarrita, siriri e cultura pantaneira. “As oficinas representam um momento de experimentação, no qual a comunidade interage com os membros dos grupos nacionais, experimentando os movimentos, conhecendo as histórias e músicas de cada grupo e reconhecendo a diversidade que nos constitui”, pontua Renata.

PROGRAMAÇÃO #FESTIVAL VIX 2024

22 DE MAIO | QUARTA

Abertura - 19h Teatro Universitário-UFES





23 DE MAIO | QUINTA

TENDA CULTURAL - UFES 9h | Apresentações



Grupos: Imburana - UFPB, Beribazu (ES) e Cia Folclórica do Rio/UFRJ (RJ) Participação especial: Coral Arte Vida EMEF JKO (ES)



14h | Apresentações



Grupos: Estância da Serra (RS), Flor de Atalaia (MT) e Estirpe (ES)



Participação especial: Dança Sênior - UNAPI (ES)



18h | Cortejo com os grupos | UFES



19h | Espetáculos



Grupos: Estirpe (ES), Estância da Serra (RS), Sarandeiros - UFMG



Participação especial: Emaranhado (ES) e Bárbara Veronez e Pedro Souza



20h | Estação Ferroviária Pedro Nolasco



Grupo: Maracatu Santa Maria (ES)







24 DE MAIO | SEXTA



TENDA CULTURAL - UFES 9h | Apresentações



Grupos: Boi Graúna (ES), Bate Flechas São Sebastião (ES), Andora (ES) e Flor de Atalaia (MT)



14h | Apresentações



Grupos: Maracatu Santa Maria (ES), Sarandeiros – UFMG e Imburana - UFPB



Participação especial: Casal de MS Clésio Júnior e PB Margarida Alcântara



19h | Espetáculos



Grupos: Banda de Congo Mestre Tagibe (ES), Estância da Serra (RS), Cia Folclórica do Rio/UFRJ (RJ), Imburana - UFPB, Flor de Atalaia (MT), Bate Flechas São Sebastião (ES) e Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES)



9h | Projeto Sol/Centro Pop Vitória



Grupos: Cia Folclórica do Rio e Estirpe



11h | Vale - Complexo de Tubarão



Grupo: Sarandeiros – UFMG







25 DE MAIO | SÁBADO



9h | Praça Nilze Mendes



Grupos: Caxambu do Horizonte (ES) e Estirpe (ES)



14h | Parque Pedra da Cebola



Grupo: Bate Flechas São Sebastião (ES), Grupo de Jovens Tupinikim (ES) e Granello Giallo (ES)



19h | Espetáculos TENDA CULTURAL UFES



Grupos: Sarandeiros – UFMG, Andora (ES), Granello Giallo (ES), Caxambu do Horizonte (ES), Grupo de Jovens Tupinikim (ES), Imburana - UFPB, Maracatu Santa Maria (ES), Banda de Congo Panela de Barro (ES) e Circolo Trentino (ES)







OFICINAS



10h às 12h



Ritmos Cariocas



Companhia Folclórica do Rio - UFRJ (Rio de Janeiro)



Introdução aos jongos do sudeste, samba no pé e o bailado de Mestre-Sala e Porta-Bandeira



Siriri e cultura pantaneira



Grupo Flor de Atalaia (Mato Grosso)



Oficina sobre a cultura pantaneira e a dança popular do Siriri



Pezinho e Chimarrita



Grupo Estância da Serra (RS) Oficina de Danças Tradicionais Gaúchas: a história, origem e a forma de dançar o pezinho e a chimarrita



14h às 16h



Danças do Reinado Mineiro



Grupo Sarandeiros - UFMG



Vamos conhecer danças e ritmos presentes nas manifestações tradicionais da cultura mineira e suas potencialidades para o ensino, a pesquisa e a extensão



Coco de Roda



Grupo Imburana – UFPB (Paraíba)



Brincadeiras populares de tradição afro-indígena brasileira, através dos ritmos e das danças populares regionais



Local: salas de dança do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD - sala 8 e sala 10)







26 DE MAIO | DOMINGO



9h | Encerramento no Parque Moscoso Estância da Serra (RS), Bate Flechas São Sebastião (ES), Sarandeiros – UFMG, Imburana - UFPB, Andora (ES), Cia Folclórica do Rio UFRJ (RJ), Estirpe (ES), Flor de Atalaia (MT) e Caxambu do Horizonte (ES)

