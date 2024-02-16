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Cultura

Fotógrafo Sebastião Salgado anuncia aposentadoria do trabalho de campo

Aos 80 anos, ele disse, em entrevista ao ‘Guardian’, que sua saúde foi um dos motivos para ele parar com as viagens para fotografar, mas afirmou que seguirá com projetos de exposições
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 16:28

Sebastião Salgado vem ao Brasil para debates com indígenas
Sebastião Salgado anunciou aposentadoria do trabalho de campo Crédito: Sergio Lima/Folhapress
Sebastião Salgado, renomado fotógrafo brasileiro cuja carreira abrangeu décadas documentando com profundidade guerras, crises humanitárias e as belezas naturais do mundo, anunciou sua aposentadoria do trabalho de campo.
Conhecido por seu inconfundível estilo em preto e branco e por capturar a essência humana e natural em seus trabalhos, Salgado decide agora focar na curadoria de seu acervo. As informações são do The Guardian.
O fotógrafo tem 80 anos e, segundo ele disse, a saúde foi um fator determinante para sua aposentadoria. Vivendo com as sequelas de uma doença sanguínea causada por malária tratada inadequadamente na Indonésia e problemas na coluna causados por uma mina terrestre em Moçambique, Salgado opta agora por uma vida menos arriscada, mas não menos ativa. "Eu sei que não viverei muito mais. Mas eu não quero viver muito mais. Eu vivi tanto e vi tantas coisas", disse em entrevista ao Guardian.
Mesmo se afastando do trabalho de campo, Salgado não deixa de contribuir para o mundo da fotografia. Os seus próximos projetos incluem a participação na exposição da Sony World Photography Awards 2024 em Londres, uma colaboração sobre a indústria na União Soviética com o Wende Museum de Los Angeles, e uma mostra especial durante a Cop30 em Belém, destacando seu projeto Amazônia.

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