"Achei excepcional", diz rainha de bateria do ES sobre fantasia de Paolla Oliveira

Rainha de bateria do ES, Rose Oliveira já usou fantasia parecida com a de Paolla Oliveira Crédito: TV Gazeta/Instagram @paollaoliveirareal

Para Rose, a semelhança não passou de uma grande coincidência. “Não achei que pareceu muito. A minha era toda manual, a dela tinha o sistema que funcionava por controle remoto. Anos-luz mais tecnológica, o que era parecido era o fato de ser um felino”, disse ela rindo.

“Nada no carnaval é novidade. Inclusive, a Paolla estava maravilhosa. Gosto de inovação, acho um máximo quando uma rainha sai do tradicional. Achei excepcional. Estava assistindo em casa quando vi a fantasia. Na hora eu até falei que lembrava a minha. Muito linda mesmo”

Rose de Oliveira foi rainha de bateria da Unidos da Piedade Crédito: Vitor Jubini

Rose também revelou que a cabeça de gato - inspirada no enredo “Felis Catus - Sagrados e Mal Ditos" - era leve, mas incomodava bastante por ser totalmente fechada. “A cabeça demorou muito a ficar pronta. Era fechada e eu não tinha visão na avenida. Aproveitava para respirar quando abaixava durante a performance”, disse.