"Achei excepcional", diz rainha de bateria do ES sobre fantasia de Paolla Oliveira

Após a atriz Paolla Oliveira desfilar na Marquês de Sapucaí com uma fantasia de onça, vários capixabas relembraram o figurino da ex-rainha de bateria Rose Oliveira, em 2019, no desfile da Piedade. A semelhança dos looks chamou atenção devido ao artefato utilizado na cabeça, que ganhava a forma do animal.
Para Rose, a semelhança não passou de uma grande coincidência. “Não achei que pareceu muito. A minha era toda manual, a dela tinha o sistema que funcionava por controle remoto. Anos-luz mais tecnológica, o que era parecido era o fato de ser um felino”, disse ela rindo.
“Nada no carnaval é novidade. Inclusive, a Paolla estava maravilhosa. Gosto de inovação, acho um máximo quando uma rainha sai do tradicional. Achei excepcional. Estava assistindo em casa quando vi a fantasia. Na hora eu até falei que lembrava a minha. Muito linda mesmo”
Rose também revelou que a cabeça de gato - inspirada no enredo “Felis Catus - Sagrados e Mal Ditos" - era leve, mas incomodava bastante por ser totalmente fechada. “A cabeça demorou muito a ficar pronta. Era fechada e eu não tinha visão na avenida. Aproveitava para respirar quando abaixava durante a performance”, disse.
A modelo foi rainha de bateria da escola de samba Piedade durante sete anos, mas em 2024 participou apenas como telespectadora do Carnaval de Vitória. Mas apesar de ter descansado neste ano, Rose adiantou que não se aposentou da folia. “Ano que vem estou de volta. Não vou sair como rainha e também não sei em qual escola vou desfilar, mas certamente farei algo glamoroso”, finalizou.