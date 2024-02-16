Flávia Mendonça anima bailinho de carnaval em Vitória, veja como participar

A folia ainda não acabou. Neste sábado (17) e domingo (18) a criançada poderá se divertir com muita pintura de rosto, performance da Turma Macakids, desfile de fantasias, oficinas de colares e, claro, um show da capixaba Flavinha Mendonça.
A Ressaquinha do Carnaval rola das 16h às 19h, no Shopping Vitória. O acesso ao evento é totalmente gratuito, mas existe um número limite de vagas para as atividades.
Para garantir participação, basta baixar o aplicativo do estabelecimento e fazer seu cadastro. As sessões estarão disponíveis para agendamento a partir das 10h nos dois dias do evento.
Além das apresentações culturais, o evento terá uma arena inflável contando com diversos brinquedos. Para participar das brincadeiras, é preciso pagar ingresso. Veja os valores no serviço abaixo.
SERVIÇO
Ressaquinha do SV Kids com Macakids
- Data: 17/02 (sábado) - Participação especial da cantora Flávia Mendonça
- 18/02 (domingo)
- Horário: 16h às 19h
- Local: 1º piso do Shopping Vitória, atrás da praça central (na antiga Lojas Americanas)
- Participação: O acesso à Ressaquinha é gratuito. Para participar, é preciso baixar o aplicativo do Shopping Vitória e fazer um cadastro. Crianças devem estar acompanhadas pelo adulto responsável.
- Arena inflável:
- R$ 70 - pulseira livre (válida para todo o período do evento comprado no dia)
- R$ 15 - 10 minutos brincando