Flávia Mendonça anima bailinho de carnaval em Vitória, veja como participar

Flavia Mendonça no camarim do Baile Voador Crédito: Cloves Louzada

A folia ainda não acabou. Neste sábado (17) e domingo (18) a criançada poderá se divertir com muita pintura de rosto, performance da Turma Macakids, desfile de fantasias, oficinas de colares e, claro, um show da capixaba Flavinha Mendonça.

A Ressaquinha do Carnaval rola das 16h às 19h, no Shopping Vitória. O acesso ao evento é totalmente gratuito, mas existe um número limite de vagas para as atividades.

Para garantir participação, basta baixar o aplicativo do estabelecimento e fazer seu cadastro. As sessões estarão disponíveis para agendamento a partir das 10h nos dois dias do evento.

Além das apresentações culturais, o evento terá uma arena inflável contando com diversos brinquedos. Para participar das brincadeiras, é preciso pagar ingresso. Veja os valores no serviço abaixo.

SERVIÇO