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Para a garotada

Flávia Mendonça anima bailinho de carnaval em Vitória, veja como participar

Ressaquinha de Carnaval, que rola sábado (17) e domingo (18), contará com pintura de rosto, Turma Macakids ao vivo e muita diversão para a criançada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 13:09

Flavia Mendonça no camarim do Baile Voador
Flavia Mendonça no camarim do Baile Voador Crédito: Cloves Louzada
A folia ainda não acabou. Neste sábado (17) e domingo (18) a criançada poderá se divertir com muita pintura de rosto, performance da Turma Macakids, desfile de fantasias, oficinas de colares e, claro, um show da capixaba Flavinha Mendonça.
A Ressaquinha do Carnaval rola das 16h às 19h, no Shopping Vitória. O acesso ao evento é totalmente gratuito, mas existe um número limite de vagas para as atividades.
Para garantir participação, basta baixar o aplicativo do estabelecimento e fazer seu cadastro. As sessões estarão disponíveis para agendamento a partir das 10h nos dois dias do evento. 
Além das apresentações culturais, o evento terá uma arena inflável contando com diversos brinquedos. Para participar das brincadeiras, é preciso pagar ingresso. Veja os valores no serviço abaixo.

SERVIÇO

Ressaquinha do SV Kids com Macakids
  • Data: 17/02 (sábado) - Participação especial da cantora Flávia Mendonça
  • 18/02 (domingo)
  • Horário: 16h às 19h
  • Local: 1º piso do Shopping Vitória, atrás da praça central (na antiga Lojas Americanas)
  • Participação: O acesso à Ressaquinha é gratuito. Para participar, é preciso baixar o aplicativo do Shopping Vitória e fazer um cadastro. Crianças devem estar acompanhadas pelo adulto responsável.
  • Arena inflável:
  • R$ 70 - pulseira livre (válida para todo o período do evento comprado no dia)
  • R$ 15 - 10 minutos brincando

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