Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfila com fantasia de 30 quilos

Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfilou com fantasia de 30 quilos Crédito: Diego Mendes

Teve muito luxo e samba no pé! Fernanda Passon estreiou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Sapucaí, na segunda noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. A capixaba usou uma fantasia com mais de 100 mil cristais Swarovski e cinco mil penas, que pesou 30 quilos.

"É o costeiro mais pesado que eu já desfilei. Por isso, tive que fazer uma preparação intensa. Corria 40 minutos diariamente e me alimentava bem. Ela é ousada também. Já que minha personagem pede", destacou.

Sobre valores da fantasia, a musa prefere guardar segredo. "Pedia uma fantasia luxuosa. A Mocidade está linda e com esse samba que conquistou o povo. Foi cara, mas valeu a pena. O valor de um apartamento", brincou.

Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfilou com fantasia de 30 quilos Crédito: Diego Mendes