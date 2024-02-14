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Luxo

Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfila com fantasia de 30 quilos

Figurino da influenciadora capixaba, que desfilou pela primeira vez na Sapucaí, contou com 100 mil cristais e cinco mil penas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:57

Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfila com fantasia de 30 quilos
Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfilou com fantasia de 30 quilos Crédito: Diego Mendes
Teve muito luxo e samba no pé! Fernanda Passon estreiou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Sapucaí, na segunda noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. A capixaba usou uma fantasia com mais de 100 mil cristais Swarovski e  cinco mil penas, que pesou 30 quilos. 
"É o costeiro mais pesado que eu já desfilei. Por isso, tive que fazer uma preparação intensa. Corria 40 minutos diariamente e me alimentava bem. Ela é ousada também. Já que minha personagem pede", destacou.
Sobre valores da fantasia, a musa prefere guardar segredo. "Pedia uma fantasia luxuosa. A Mocidade está linda e com esse samba que conquistou o povo. Foi cara, mas valeu a pena. O valor de um apartamento", brincou.
Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfilou com fantasia de 30 quilos
Musa da Mocidade, Fernanda Passon desfilou com fantasia de 30 quilos Crédito: Diego Mendes
A influenciadora e cirurgiã-dentista, que já foi rainha de escolas de samba do Espírito Santo, onde mora, contou mais sobre sua emocionante estreia na Sapucaí. "Sempre sonhei com esse momento desde que assisti ao primeiro desfile na Sapucaí e eu queria na Mocidade, minha escola de coração. Me sinto realizada", finaliza.

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