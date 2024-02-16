Sandra Annenberg revela que ama moqueca capixaba; veja vídeo

A jornalista Sandra Annenberg conversou com Mário Bonella e Elton Ribeiro, no Gazeta Meio Dia desta sexta-feira (16), na TV Gazeta, e revelou sua paixão por uma paixão (desculpe repetir as palavras) que é só nossa: "A moqueca capixaba é a que mais amo", confessou a apresentadora, com sua peculiar simpatia.
O bate-papo, para falar sobre o Globo Repórter relacionado aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil - que vai ao ar nesta noite, na Rede Globo - acabou (mesmo) seguindo o rumo da delícia culinária do ES.
"O Ernesto (Paglia, jornalista e marido de Sandra) quando esteve aí trouxe uma panela da moqueca capixaba. E, vira e mexe, a gente faz aqui em casa... eu gosto, porque ela é leve, e bem temperada", disse, com água na boca.
"É maravilhosa essa moqueca porque ela não leva dendê, que eu acho pesado, e não tem o leite de coco tão pesado. Aliás, a gente não usa aqui em casa, e nem pimentão, que eu não gosto", complementou.