Bom gosto

Sandra Annenberg revela que ama moqueca capixaba; veja vídeo

Jornalista conversou com Mário Bonella e Elton Ribeiro, no Gazeta Meio Dia desta sexta-feira (16), na TV Gazeta, e revelou sua paixão pela delícia da gastronomia capixaba
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 14:34

Sandra Annenberg diz que moqueca capixaba é a que ela mais ama; veja vídeo
Sandra Annenberg diz que moqueca capixaba é a que ela mais ama; veja vídeo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A jornalista Sandra Annenberg conversou com Mário Bonella e Elton Ribeiro, no Gazeta Meio Dia desta sexta-feira (16), na TV Gazeta, e revelou sua paixão por uma paixão (desculpe repetir as palavras) que é só nossa: "A moqueca capixaba é a que mais amo", confessou a apresentadora, com sua peculiar simpatia.
O bate-papo, para falar sobre o Globo Repórter relacionado aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil - que vai ao ar nesta noite, na Rede Globo - acabou (mesmo) seguindo o rumo da delícia culinária do ES.
"O Ernesto (Paglia, jornalista e marido de Sandra) quando esteve aí trouxe uma panela da moqueca capixaba. E, vira e mexe, a gente faz aqui em casa... eu gosto, porque ela é leve, e bem temperada", disse, com água na boca.
"É maravilhosa essa moqueca porque ela não leva dendê, que eu acho pesado, e não tem o leite de coco tão pesado. Aliás, a gente não usa aqui em casa, e nem pimentão, que eu não gosto", complementou.

Veja Também

Santa Teresa é destaque em Globo Repórter sobre 150 anos da Imigração Italiana

Restaurante em Jacaraípe é dica para fãs de moqueca capixaba

027 Perguntas: Elton Ribeiro encara o desafio de HZ sobre o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Famosos Gastronomia Moqueca Capixaba Rede Globo TV Gazeta Sandra Annenberg Globo Repórter Mário Bonella
Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

