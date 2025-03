Famosos

Alexandre Pires defende enredos sobre religiões afro

Em entrevista ao g1 no Camarote Anhembi, em São Paulo, Alexandre disse que as religiões de matriz africana "estão presentes na veia do povo brasileiro": "Elas sempre fizeram parte da cultura popular brasileira. A cultura afro, de maneira geral, está presente nas veias do povo brasileiro. A nossa história já diz tudo.">