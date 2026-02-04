Clube A Gazeta
Quando começa o Carnaval? Saiba como se preparar para curtir a folia

Confira os dias em que o Carnaval será celebrado e como se preparar para os bloquinhos sem passar perrengue

Vitória
Publicado em 04/02/2026 às 12h52
Saiba como se preparar para o Carnaval de Vitória. Crédito: Canva
Saiba como se preparar para o Carnaval de Vitória. Crédito: Canva

Os movimentos para o Carnaval em Vitória já começaram, neste último Domingo (01) aconteceu o Esquenta Folia, qual o cantor Tomate puxou o trio elétrico desde a Iemanjá até o aeroporto pela orla de Camburi.

E já se aprofundando mais no clima Carnavalesco, hoje iremos contar sobre alguns blocos que irão acontecer em Vitória, e algumas dicas do que levar e como curtir o Carnaval sem preocupações.

Dias que serão decretados feriado

De acordo com o calendário de feriados disponibilizado pela Prefeitura de Vitória, o Carnaval terá o total de dois dias de feriado (16 e 17 de fevereiro).

Por mais que muitas pessoas pensem que quarta-feira o feriado seja destinado também ao Carnaval, na realidade, o dia 18 de fevereiro é quarta-feira de cinzas, mas dias para curtir a folia não irão faltar.

Pois Vitória está com a previsão de muitos blocos para aproveitar até março.

Bloquinhos no Espírito Santo

Se você já está contando os dias para cair na folia, prepare-se: a lista de blocos confirmados em Vitória já compõem vinte,em destaque o Regional da Nair, Bloco Amigos da Onça, Kustelao e o Bloco das Piranhas.

A expectativa é que esse número cresça ainda mais, trazendo ainda mais opções para todos os gostos e ritmos.

E para não perder nenhum detalhe dessa festa que é a cara do verão capixaba, o HZ se tornou a sua melhor amiga.

Na página de HZ, você encontra um guia completo com todos os bloquinhos disponíveis em Vitória e nas cidades do Espírito Santo.

E o melhor disso tudo é que você também pode colaborar, adicionando aqueles blocos que ainda não apareceram por lá.

É a folia colaborativa que a gente ama, garantindo que ninguém fique de fora da maior festa popular do Brasil.

Preparação para a folia

Para garantir que a folia seja só alegria e segurança, é fundamental montar um "kit de sobrevivência carnavalesco". Começando com um bom cooler ou bolsa térmica para manter suas bebidas sempre geladas, afinal, a hidratação é crucial sob o sol do verão.

Para seus pertences, bags pequenas, doleiras ou pochetes que fiquem bem presas ao corpo, protegendo documentos, dinheiro e celular de perdas e furtos são essenciais.

E é sempre bom ressaltar a importância do protetor solar e labial, chapéu ou boné e óculos de sol para se proteger dos raios UV.

Leve também uma garrafa de água reutilizável para se manter hidratado, um carregador portátil para o celular, e, claro, calçados confortáveis para aguentar horas de samba no pé.

Pequenos lanches energéticos também podem fazer toda a diferença para economizar, e além de não precisar sair da folia e perder o clima.

Com esses itens em mãos, você estará pronto para curtir o Carnaval com tranquilidade e sem preocupações.

Caixa Térmica Grande 32 Litros Cor Preto

Caixa Térmica Grande 32 Litros Cor Preto

Mor - Caixa Térmica

Mor - Caixa Térmica

Mor - Caixa Térmica 42 Litros Preta

Mor - Caixa Térmica 42 Litros Preta

Bolsa Termica Marmita Grande para 50L 75 Latas

Bolsa Termica Marmita Grande para 50L 75 Latas

Bolsa Térmica 20 Litros Prata

Bolsa Térmica 20 Litros Prata

Mor - Bolsa Térmica 10 Litros

Mor - Bolsa Térmica 10 Litros

Shoulder Bag MXC BRASIL Mini Bolsa Transversal

Shoulder Bag MXC BRASIL Mini Bolsa Transversal

Shoulder Bag Masculina Premium com 4 Bolsos

Shoulder Bag Masculina Premium com 4 Bolsos

Shoulder Bag Mini Bolsa Pochete Tiracolo De Ombro

Shoulder Bag Mini Bolsa Pochete Tiracolo De Ombro

Pochete Impermeável Ajustável

Pochete Impermeável Ajustável

Pochete Doleira Antifurto Preta

Pochete Doleira Antifurto Preta

Pochete De Cintura Necessaire Mini Bolsa

Pochete De Cintura Necessaire Mini Bolsa

NIVEA SUN Protetor Solar Spray Protect & Toque Seco FPS 50 200ml

NIVEA SUN Protetor Solar Spray Protect & Toque Seco FPS 50 200ml

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Corporal

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Corporal

Protetor Solar Facial Principia FPS 60

Protetor Solar Facial Principia FPS 60

NIVEA Protetor Labial Med Repair FPS15 4,8g

NIVEA Protetor Labial Med Repair FPS15 4,8g

NIVEA Hidratante Labial Cereja Shine 4,8g

NIVEA Hidratante Labial Cereja Shine 4,8g

Vult Protetor Labial Amora - 3,5g

Vult Protetor Labial Amora - 3,5g

Protetor Solar Labial AN Sport FPS 60 5g - Anasol

Protetor Solar Labial AN Sport FPS 60 5g - Anasol

Geonav Power Bank, Carregador Portátil Universal

Geonav Power Bank, Carregador Portátil Universal

Carregador Portátil (Power Bank) 20000Mah Turbo 22.5w

Carregador Portátil (Power Bank) 20000Mah Turbo 22.5w

I2GO, Carregador Portátil (Power Bank) 10000mAh

I2GO, Carregador Portátil (Power Bank) 10000mAh

