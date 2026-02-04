Quando começa o Carnaval? Saiba como se preparar para curtir a folia

Saiba como se preparar para o Carnaval de Vitória. Crédito: Canva

Os movimentos para o Carnaval em Vitória já começaram, neste último Domingo (01) aconteceu o Esquenta Folia, qual o cantor Tomate puxou o trio elétrico desde a Iemanjá até o aeroporto pela orla de Camburi.



E já se aprofundando mais no clima Carnavalesco, hoje iremos contar sobre alguns blocos que irão acontecer em Vitória, e algumas dicas do que levar e como curtir o Carnaval sem preocupações.

Dias que serão decretados feriado

De acordo com o calendário de feriados disponibilizado pela Prefeitura de Vitória, o Carnaval terá o total de dois dias de feriado (16 e 17 de fevereiro).

Por mais que muitas pessoas pensem que quarta-feira o feriado seja destinado também ao Carnaval, na realidade, o dia 18 de fevereiro é quarta-feira de cinzas, mas dias para curtir a folia não irão faltar.

Pois Vitória está com a previsão de muitos blocos para aproveitar até março.

Bloquinhos no Espírito Santo

Se você já está contando os dias para cair na folia, prepare-se: a lista de blocos confirmados em Vitória já compõem vinte,em destaque o Regional da Nair, Bloco Amigos da Onça, Kustelao e o Bloco das Piranhas.

A expectativa é que esse número cresça ainda mais, trazendo ainda mais opções para todos os gostos e ritmos.

E para não perder nenhum detalhe dessa festa que é a cara do verão capixaba, o HZ se tornou a sua melhor amiga.

E o melhor disso tudo é que você também pode colaborar, adicionando aqueles blocos que ainda não apareceram por lá.

É a folia colaborativa que a gente ama, garantindo que ninguém fique de fora da maior festa popular do Brasil.

Preparação para a folia

Para garantir que a folia seja só alegria e segurança, é fundamental montar um "kit de sobrevivência carnavalesco". Começando com um bom cooler ou bolsa térmica para manter suas bebidas sempre geladas, afinal, a hidratação é crucial sob o sol do verão.

Para seus pertences, bags pequenas, doleiras ou pochetes que fiquem bem presas ao corpo, protegendo documentos, dinheiro e celular de perdas e furtos são essenciais.

E é sempre bom ressaltar a importância do protetor solar e labial, chapéu ou boné e óculos de sol para se proteger dos raios UV.

Leve também uma garrafa de água reutilizável para se manter hidratado, um carregador portátil para o celular, e, claro, calçados confortáveis para aguentar horas de samba no pé.

Pequenos lanches energéticos também podem fazer toda a diferença para economizar, e além de não precisar sair da folia e perder o clima.

Com esses itens em mãos, você estará pronto para curtir o Carnaval com tranquilidade e sem preocupações.

A Gazeta integra o Saiba mais