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Auxiliar na limpeza

Defesa Civil pede envio de tropas do Exército para cidades do Sul do ES

Pedido do órgão estadual foi feito após ofício do prefeito de Iconha, que requereu apoio dos militares para auxiliar a população da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 17:56

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 17:56

Chuvas deixaram rastro de destruição em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Fernando Madeira
A Defesa Civil Estadual anunciou nesta quarta-feira (22) que pediu ao Exército o envio de tropas para auxiliar nos trabalhos de amparo às cidades do Sul do Estado, afetadas pelas fortes chuvas. A divulgação da medida aconteceu horas depois do prefeito de Iconha, João Paganini (PDT), encaminhar um ofício ao Governo do Espírito Santo, solicitando o apoio dos militares.
Além da solicitação da prefeitura, a ação também teve amparo na confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a respeito do decreto estadual de calamidade pública, também nesta data. "Tendo isso em vista, a Defesa Civil Estadual requisitou ao comando do 38º Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para os municípios atingidos", afirma a nota.
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Responsável pelo 38º Batalhão da Infantaria do Exército, o Tenente-Coronel Alves informou que a operação ainda estava em fase de planejamento nesta quarta-feira (22). "O efetivo depende de detalhes que vamos confirmar com a Defesa Civil, mas acreditamos que não deve passar de 30 militares. Tendo esse alinhamento, já devemos ir amanhã (quinta-feira, 23)", explicou.

MUDANÇA DE CENÁRIO

Há apenas um dia, durante a tarde desta terça-feira (21), o coordenador da Defesa Civil Estadual, André Có, tinha afirmado que não havia necessidade do envio do Exército para o Sul do Espírito Santo, apesar dos pedidos da população. "O Corpo de Bombeiros disponibilizou 140 soldados apenas para a limpeza das cidades e estamos dando respostas dentro do que é preciso", defendeu.
Nesta tarde, ele explicou a mudança. Quando se trata de um desastre como esse, inicialmente ficamos preocupados com busca de feridos, resgate e o restabelecimento de serviços essenciais. Com o decreto de calamidade reconhecido hoje, pudemos acionar as forças federais para ajudar na limpeza dos municípios atingidos, esclareceu.
Cidade de Iconha ainda tenta se recuperar das fortes chuvas da semana passada Crédito: Fernando Madeira

ICONHA: O PEDIDO DE AJUDA

Com caráter de "urgência urgentíssima", o prefeito João Paganini (PDT) enviou um ofício no início da tarde desta quarta-feira (22) ao Governo Estadual, solicitando o apoio das tropas. "Precisamos, sim, dessa ajuda. Quem está aqui não está dando conta. Iconha acabou. O Exército seria uma ajuda imensa nessa hora", defendeu.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Tendo em vista a solicitação do Prefeito de Iconha de envio das tropas do Exército para auxiliar os trabalhos de limpeza daquele município e, amparado pela confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR,  do Decreto Estadual de Calamidade Pública nesta data, a  Defesa Civil Estadual informa que requisitou ao Comando do 38o. Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para Iconha  e também para os demais municípios atingidos pelas fortes chuvas na região sul do Espírito Santo".

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