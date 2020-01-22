Defesa Civil pede envio de tropas do Exército para cidades do Sul do ES

A Defesa Civil Estadual anunciou nesta quarta-feira (22) que pediu ao Exército o envio de tropas para auxiliar nos trabalhos de amparo às cidades do Sul do Estado, afetadas pelas fortes chuvas. A divulgação da medida aconteceu horas depois do prefeito de Iconha, João Paganini (PDT), encaminhar um ofício ao Governo do Espírito Santo, solicitando o apoio dos militares.
Além da solicitação da prefeitura, a ação também teve amparo na confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a respeito do decreto estadual de calamidade pública, também nesta data. "Tendo isso em vista, a Defesa Civil Estadual requisitou ao comando do 38º Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para os municípios atingidos", afirma a nota.
Responsável pelo 38º Batalhão da Infantaria do Exército, o Tenente-Coronel Alves informou que a operação ainda estava em fase de planejamento nesta quarta-feira (22). "O efetivo depende de detalhes que vamos confirmar com a Defesa Civil, mas acreditamos que não deve passar de 30 militares. Tendo esse alinhamento, já devemos ir amanhã (quinta-feira, 23)", explicou.
MUDANÇA DE CENÁRIO
Há apenas um dia, durante a tarde desta terça-feira (21), o coordenador da Defesa Civil Estadual, André Có, tinha afirmado que não havia necessidade do envio do Exército para o Sul do Espírito Santo, apesar dos pedidos da população. "O Corpo de Bombeiros disponibilizou 140 soldados apenas para a limpeza das cidades e estamos dando respostas dentro do que é preciso", defendeu.
Nesta tarde, ele explicou a mudança. Quando se trata de um desastre como esse, inicialmente ficamos preocupados com busca de feridos, resgate e o restabelecimento de serviços essenciais. Com o decreto de calamidade reconhecido hoje, pudemos acionar as forças federais para ajudar na limpeza dos municípios atingidos, esclareceu.
ICONHA: O PEDIDO DE AJUDA
Com caráter de "urgência urgentíssima", o prefeito João Paganini (PDT) enviou um ofício no início da tarde desta quarta-feira (22) ao Governo Estadual, solicitando o apoio das tropas. "Precisamos, sim, dessa ajuda. Quem está aqui não está dando conta. Iconha acabou. O Exército seria uma ajuda imensa nessa hora", defendeu.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
"Tendo em vista a solicitação do Prefeito de Iconha de envio das tropas do Exército para auxiliar os trabalhos de limpeza daquele município e, amparado pela confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, do Decreto Estadual de Calamidade Pública nesta data, a Defesa Civil Estadual informa que requisitou ao Comando do 38o. Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para Iconha e também para os demais municípios atingidos pelas fortes chuvas na região sul do Espírito Santo".
Defesa Civil pede envio de tropas do Exército para cidades do Sul do ES