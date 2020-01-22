Defesa Civil pede envio de tropas do Exército para cidades do Sul do ES

Chuvas deixaram rastro de destruição em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Fernando Madeira

Além da solicitação da prefeitura, a ação também teve amparo na confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a respeito do decreto estadual de calamidade pública, também nesta data. "Tendo isso em vista, a Defesa Civil Estadual requisitou ao comando do 38º Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para os municípios atingidos", afirma a nota.

Responsável pelo 38º Batalhão da Infantaria do Exército, o Tenente-Coronel Alves informou que a operação ainda estava em fase de planejamento nesta quarta-feira (22). "O efetivo depende de detalhes que vamos confirmar com a Defesa Civil, mas acreditamos que não deve passar de 30 militares. Tendo esse alinhamento, já devemos ir amanhã (quinta-feira, 23)", explicou.

MUDANÇA DE CENÁRIO

Há apenas um dia, durante a tarde desta terça-feira (21), o coordenador da Defesa Civil Estadual, André Có, tinha afirmado que não havia necessidade do envio do Exército para o Sul do Espírito Santo, apesar dos pedidos da população. "O Corpo de Bombeiros disponibilizou 140 soldados apenas para a limpeza das cidades e estamos dando respostas dentro do que é preciso", defendeu.

Nesta tarde, ele explicou a mudança. Quando se trata de um desastre como esse, inicialmente ficamos preocupados com busca de feridos, resgate e o restabelecimento de serviços essenciais. Com o decreto de calamidade reconhecido hoje, pudemos acionar as forças federais para ajudar na limpeza dos municípios atingidos, esclareceu.

Cidade de Iconha ainda tenta se recuperar das fortes chuvas da semana passada Crédito: Fernando Madeira

ICONHA: O PEDIDO DE AJUDA

Com caráter de "urgência urgentíssima", o prefeito João Paganini (PDT) enviou um ofício no início da tarde desta quarta-feira (22) ao Governo Estadual, solicitando o apoio das tropas. "Precisamos, sim, dessa ajuda. Quem está aqui não está dando conta. Iconha acabou. O Exército seria uma ajuda imensa nessa hora", defendeu.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Tendo em vista a solicitação do Prefeito de Iconha de envio das tropas do Exército para auxiliar os trabalhos de limpeza daquele município e, amparado pela confirmação do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, do Decreto Estadual de Calamidade Pública nesta data, a Defesa Civil Estadual informa que requisitou ao Comando do 38o. Batalhão do Exército o envio de homens e equipamentos para Iconha e também para os demais municípios atingidos pelas fortes chuvas na região sul do Espírito Santo".