Prefeito de Iconha pede ajuda do Exército para reconstruir cidade

A Prefeitura de Iconha enviou um ofício ao Governo Estadual solicitando o apoio do Exército Brasileiro na limpeza e na reconstrução da cidade, bastante prejudicada por causa das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. O envio, que seguiu sob caráter de urgência urgentíssima, aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (22).
O cenário é triste. Iconha acabou. Precisamos, sim, dessa ajuda. Quem está aqui não está dando conta. O Exército seria uma ajuda imensa nessa hora, defendeu o prefeito João Paganini (PDT). Segundo equipe do gabinete dele, no ofício também foi reiterado os bloqueios das estradas e o estado de calamidade da cidade.
Esse pedido de ajuda da prefeitura acontece um dia depois da Defesa Civil Estadual afirmar que não há necessidade da presença do Exército na região. O Corpo de Bombeiros disponibilizou 140 soldados apenas para dar conta da limpeza das cidades. Nós estamos dando respostas dentro do que é preciso, afirmou André Có, coordenador do órgão.
Apesar da declaração, ele também deixou claro que tem um canal de comunicação aberto com o Exército e que a ajuda será solicitada, caso necessário. Há disponibilização de caminhões e efetivo, mas temos que articular melhor os recursos para não ter uma sobreposição deles, defendeu André Có.
Nesta quarta-feira (22), A Gazeta acionou o Governo do Espírito Santo a respeito do pedido de ajuda solicitado pela Prefeitura de Iconha. Assim que receber o retorno, esta matéria será atualizada.