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Prefeito de Iconha pede ajuda do Exército para reconstruir cidade

João Paganini (PDT) encaminhou ofício ao Governo Estadual nesta quarta-feira (22), um dia depois da Defesa Civil estadual declarar que tropas ainda não são necessárias

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 16:20
Chuvas deixaram rastro de destruição em Iconha, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Iconha enviou um ofício ao Governo Estadual solicitando o apoio do Exército Brasileiro na limpeza e na reconstrução da cidade, bastante prejudicada por causa das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. O envio, que seguiu sob caráter de urgência urgentíssima, aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (22).
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O cenário é triste. Iconha acabou. Precisamos, sim, dessa ajuda. Quem está aqui não está dando conta. O Exército seria uma ajuda imensa nessa hora, defendeu o prefeito João Paganini (PDT). Segundo equipe do gabinete dele, no ofício também foi reiterado os bloqueios das estradas e o estado de calamidade da cidade.

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Esse pedido de ajuda da prefeitura acontece um dia depois da Defesa Civil Estadual afirmar que não há necessidade da presença do Exército na região. O Corpo de Bombeiros disponibilizou 140 soldados apenas para dar conta da limpeza das cidades. Nós estamos dando respostas dentro do que é preciso, afirmou André Có, coordenador do órgão.
Apesar da declaração, ele também deixou claro que tem um canal de comunicação aberto com o Exército e que a ajuda será solicitada, caso necessário. Há disponibilização de caminhões e efetivo, mas temos que articular melhor os recursos para não ter uma sobreposição deles, defendeu André Có.
Cidade ainda tenta se recuperar dos prejuízos causados pelas chuvas da semana passada Crédito: Fernando Madeira
Nesta quarta-feira (22), A Gazeta acionou o Governo do Espírito Santo a respeito do pedido de ajuda solicitado pela Prefeitura de Iconha. Assim que receber o retorno, esta matéria será atualizada.

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