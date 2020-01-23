Exército vai priorizar reabertura de hospitais e escolas em áreas afetadas no ES

Chegada do Exército no Centro da Cidade de Iconha. Crédito: Fernando Madeira

A tropa do Exército está montando uma base na cidade de Iconha, um dos municípios mais atingidos pela chuva na semana passada. De acordo com tenente-coronel Alves, comandante do 38° Batalhão de Infantaria, a prioridade dos 40 militares que estão na região é que as principais instalações públicas das cidades afetadas  como escolas e hospitais  sejam reabertas.

"O mais importante, nesse momento, é fazer que as instalações do município voltem a funcionar. Um hospital, por exemplo, não pode ficar parado. Estamos focados nas instalações que são essenciais ao município, como escolas e hospitais. Viemos para somar esforços, ajudar na mão de obra", explicou.

Os militares também vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios. O comboio conta com cinco caminhões, que transportam tropa, caminhões-pipas com água potável e uma unidade médica.

Na tarde de ontem, militares sobrevoaram a região para fazer o reconhecimento dos locais que serão atendidos com prioridade. Um dos locais visitados pela tropa foi a comunidade de Princesa, em Iconha. No entanto, o tenente-coronel ressaltou que o trabalho do Exército será ampliado para as outras regiões afetadas, como Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.

"Iconha será o local onde vai ficar a base do Exército. Estaremos onde for mais necessário, podemos nos deslocar para qualquer localidade atingida. Vamos contactar todos os municípios", explicou.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Alves, a tropa também não tem prazo para sair da região e, se houver necessidade, mais militares podem chegar para ajudar nos trabalhos. "Enquanto o estado entender que precisa dos nossos esforços na área, vamos ficar", disse.

Exército chega na Escola Estadual Cel Antônio Duarte, em Iconha