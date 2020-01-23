Jovens contam como resgataram casal pendurado na janela em Iconha

Da esquerda para a direita: Alexandre, José Luiz, Glorinha, Rafael e Magno Crédito: Acervo Pessoal

Cheia de abraços apertados de agradecimento: assim foi a manhã de cinco pessoas na quarta-feira (22) em Iconha , no Sul do Estado. De um lado, os idosos Glorinha e José Luiz Olisi, de 73 e 72 anos, respectivamente. Do outro, os jovens Magno Martins Teixeira, Rafael Scherrer e Alexandre Marconi  que salvaram o casal da enxurrada, três dias antes.

O casal de aposentados ficou entre a vida e a morte durante a enchente que atingiu o município de Iconha, na noite da última sexta-feira (21). Os dois ficaram cinco horas pendurados na janela de madeira do quarto para se salvar da enxurrada que invadiu a casa onde moram. Ele foram resgatados de madrugada pelos jovens.

Veja Também Chuva no ES: moradores de Iconha contam como escaparam da morte

Os sorrisos e a aparente intimidade transmitidas no reencontro dão a sensação de que todos são antigos conhecidos. No entanto, até a madrugada do último sábado (18), eles nem sequer se conheciam. Não sabíamos quem era; e na madrugada do salvamento estava muito escuro. Pela situação, mal conseguimos falar com eles também, revelou Magno.

O SALVAMENTO

Moradores de Piúma, os amigos ficaram sabendo do caos que afetava Iconha por causa de um vídeo nas redes sociais, feito por conhecidos, que estavam presos no telhado de um centro de treinamento físico da cidade  vizinho à casa dos idosos. No intuito de ajudar, eles deixaram o litoral e foram rumo ao interior na própria sexta-feira (17) à noite.

Como Rafael pratica pesca esportiva, ele teve a ideia de levar um dos barcos que tem em casa. "Saímos por volta das 22h, com uma embarcação engatada no carro. Quando cheguei em Iconha, ela não queria pegar de jeito nenhum. Aí voltei e peguei outro barco, que tem cerca de cinco metros. Até fazer o resgate, já passava das 2h da madrugada", contou.

Como forma de agradecimento, Glorinha convidou os amigos para uma galinhada. "Disse que um cafezinho não seria suficiente", contou Magno, entre risadas Crédito: Acervo pessoal

Junto de Alexandre, de barco, ele conseguiu chegar à janela da casa na qual os idosos ficaram agarrados, em pé, por mais de 5 horas. Ficamos preocupados da correnteza levar a casa, mas consegui pular para dentro do quarto deles, vestir os coletes salva-vidas neles e colocá-los no barco. Foi uma sensação de alívio muito grande, disse Rafael.

LIÇÃO DE VIDA

Exatamente sobre o momento do resgate, os amigos relembram uma sequência de diálogos marcante. Primeiro, eu perguntei como eles estavam, e eles me disseram estamos bem, a gente é forte. Uma frase que soou potente para mim, que sou jovem", relembrou Rafael.

Vizinhos acharam que casal havia morrido, por causa da altura em que a água chegou Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Diante da união e do risco, os dois idosos continuaram a dizer coisas que marcaram os amigos, de acordo com Magno. Um ficou com medo de sair e o outro, por algum motivo, não conseguir. Falaram várias vezes que só sairiam juntos dali. Um verdadeiro exemplo para nós do que verdadeiramente é o amor.