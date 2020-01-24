Enchente em Alfredo Chaves Crédito: Emerson Boldrini

Your browser does not support the audio element. Ministro vai sobrevoar cidades destruídas pela chuva no ES na terça

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou através de seu perfil no Twitter que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar, na próxima terça-feira (28), as cidades do Sul do Estado que decretaram estado de calamidade pública.

O Ministério reconheceu o estado de calamidade pública em quatro municípios: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Casagrande relatou, na rede social, que recebeu uma ligação do gabinete do ministro avisando sobre a visita ao Estado. A reportagem procurou o Ministério de Desenvolvimento Regional, que confirmou a agenda do ministro no Sul do Espírito Santo.

Na quarta-feira (22), Canuto gravou um vídeo, postado no perfil do Ministério, para prestar "condolências às famílias das vítimas das fortes chuvas que assolam o Estado do Espírito Santo" e relatar que o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que a Defesa Civil Nacional desse apoio aos municípios destruídos pelo temporal. O presidente ainda não se manifestou sobre a tragédia.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

A quantidade de desabrigados e desalojados devido às chuvas na região Sul do Espírito Santo voltou a subir . Ao todo, são 3.269 pessoas que estão fora das respectivas casas. O aumento se deve à alteração no número relativo aos desalojados em Iconha, que saltou de 523 para 989  um crescimento de cerca de 89%. Por outro lado, o número de desabrigados na cidade diminuiu, passando de 22 para 13. O município também permanece com uma mulher desaparecida e quatro mortes.