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Temporal no Sul do ES

Ministro vai sobrevoar cidades destruídas pela chuva no ES na terça

O governador do Estado, Renato Casagrande, disse em seu Twitter que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar a região Sul do Espírito Santo, afetada pela chuva forte do último dia 17

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:01
Enchente em Alfredo Chaves Crédito: Emerson Boldrini
Ministro vai sobrevoar cidades destruídas pela chuva no ES na terça
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou através de seu perfil no Twitter que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar, na próxima terça-feira (28), as cidades do Sul do Estado que decretaram estado de calamidade pública.
O Ministério reconheceu o estado de calamidade pública em quatro municípios: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Casagrande relatou, na rede social, que recebeu uma ligação do gabinete do ministro avisando sobre a visita ao Estado. A reportagem procurou o Ministério de Desenvolvimento Regional, que confirmou a agenda do ministro no Sul do Espírito Santo.
Na quarta-feira (22), Canuto gravou um vídeo, postado no perfil do Ministério, para prestar "condolências às famílias das vítimas das fortes chuvas que assolam o Estado do Espírito Santo" e relatar que o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que a Defesa Civil Nacional desse apoio aos municípios destruídos pelo temporal. O presidente ainda não se manifestou sobre a tragédia.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

A quantidade de desabrigados e desalojados devido às chuvas na região Sul do Espírito Santo voltou a subir. Ao todo, são 3.269 pessoas que estão fora das respectivas casas. O aumento se deve à alteração no número relativo aos desalojados em Iconha, que saltou de 523 para 989  um crescimento de cerca de 89%. Por outro lado, o número de desabrigados na cidade diminuiu, passando de 22 para 13. O município também permanece com uma mulher desaparecida e quatro mortes.
A atualização feita pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil também traz outras duas mudanças positivas: a saída de Aracruz da lista (que havia aparecido com 16 desalojados) e a melhora da situação em Vargem Alta, que teve um decréscimo de 28 pessoas desalojadas (de 1020 para 992).

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