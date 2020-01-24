Chuva no ES: militares da Marinha vão ajudar mutirão de limpeza em Iconha

Mais de 40 militares da Marinha do Brasil, além de 220 bombeiros, 70 policiais militares, devem ir para Iconha participar do mutirão de limpeza, marcado para ocorrer neste sábado (25). A informação é do governador Renato Casagrande, em primeira mão para a Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
Iconha uma das cidades que ficaram destruídas após chuvas e enxurradas na região Sul do Espírito Santo, na última semana. Os trabalhos dos 40 homens do Exército começaram nesta sexta-feira. Com ajuda também de voluntários, o hospital da cidade já foi totalmente limpo.
O mutirão deve começar às 8 horas, com concentração no Ginásio de Esportes do Município. De acordo com Renato Casagrande, mesmo com o grande efetivo composto pelo total de quase 300 homens do governo, ainda não é possível a previsão de término das ações de limpeza e recuperação do município.
"Espero que a gente dê passos adiante com uma maior velocidade nas ações no local, entretanto, não conseguiremos acabar a limpeza em apenas um dia, ainda temos tarefas pela frente, mas amanhã (sábado) vamos nos concentrar em um trabalho para a tentativa de dar uma 'nova cara para o município'", finalizou.