Chuva no ES: militares da Marinha vão ajudar mutirão de limpeza em Iconha

Governador Renato Casagrande em reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | A Gazeta

Mais de 40 militares da Marinha do Brasil, além de 220 bombeiros, 70 policiais militares, devem ir para Iconha participar do mutirão de limpeza, marcado para ocorrer neste sábado (25). A informação é do governador Renato Casagrande, em primeira mão para a Rádio CBN Vitória (92,5 FM).

O mutirão deve começar às 8 horas, com concentração no Ginásio de Esportes do Município. De acordo com Renato Casagrande, mesmo com o grande efetivo composto pelo total de quase 300 homens do governo, ainda não é possível a previsão de término das ações de limpeza e recuperação do município.

Exército realiza mutirão em Bom Destino, Iconha Crédito: Fernando Madeira