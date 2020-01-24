Imagens aéreas mostram Iconha e Alfredo Chaves antes e o depois da enxurrada

Imagens aéreas de Iconha antes e depois da enchente Crédito: Marcel Alves e Google Earth

De um lado, uma cidade em plena atividade com o comércio, escolas e o hospital em funcionamento organizado. Do outro, moradores obrigados a deixar suas casas, ruas e imóveis tomadas pela lama, além de pontes e estradas destruídas.

O Hospital Maternidade Danilo Monteiro de Castro, único da cidade, deve ficar fechado por tempo indeterminado. Os três pacientes que estavam internados na sexta-feira (17) foram transferidos a tempo para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.

ANTES E DEPOIS EM ALFREDO CHAVES

Imagens aéreas de Alfredo Chaves antes e depois da enchente Crédito: Marcel Alves e Google Earth