Aracruz registra o maior nível de chuva em todo o ES e soma prejuízos

Barra do Riacho, no interior de Aracruz, foi um dos locais mais afetados pelas chuvas Crédito: Reprodução

O município de Aracruz, na região Norte do Estado, registrou o maior nível de chuva em todo o Espírito Santo, das 6h de quarta-feira (22) às 6h desta quinta-feira (23)  segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, foram 193,03 milímetros de chuva.

A maior concentração de chuva, segundo a Defesa Civil de Aracruz, foi durante a noite de quarta-feira. Os locais mais afetados foram Jacupemba e Barra do Riacho, no interior do município, onde várias casas ficaram alagadas e foram atingidas pela lama, pelo menos 11 famílias tiveram que sair das residências, segundo a Defesa Civil.

A prefeitura informou que assistentes sociais estão nos locais atingidos para ajudar as famílias que foram afetadas pelas chuvas.

A orientação da Defesa Civil de Aracruz é que a população que está em áreas de risco fique em alerta para sinais de alagamentos, deslizamento ou desmoronamento, já que existe previsão de mais chuva para a região.

ESTRADA CEDEU

Na estrada que liga a BR 101 ao litoral de Aracruz, a chuva também causou prejuízos. Uma parte da pista cedeu formando uma cratera. O local foi interditado e o trânsito segue em uma faixa.