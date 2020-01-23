Após chuva forte em João Neiva, hospital desmarca consultas e cirurgias

"João Neiva tem uma área em que são registrados pontos de alagamentos. Sempre que chove forte, pode alagar. Há15 dias tivemos uma outra chuva em que a água chegou até a porta do hospital e fizemos o mesmo procedimento. Como estamos em uma área de risco, temos um plano de emergência. Executamos o plano de emergência para não ter prejuízo de vida, para não prejudicar os pacientes e também o prejuízo material já que temos equipamentos que podemos perder"