Após chuva forte em João Neiva, hospital desmarca consultas e cirurgias
Após o registro de chuva forte que deixou vários pontos de alagamentos em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, localizado no Centro da cidade, precisou acionar o plano de emergência da unidade. As ruas que dão acesso ao hospital ficaram alagadas e por pouco a água não invadiu o prédio.
De acordo com a direção do hospital, consultas e cirurgias eletivas que estavam marcadas para esta quinta-feira (23) foram reagendadas. Pelo menos nove procedimentos cirúrgicos estavam previstos. Os atendimentos de urgência e emergência continuam funcionando normalmente.
"João Neiva tem uma área em que são registrados pontos de alagamentos. Sempre que chove forte, pode alagar. Há15 dias tivemos uma outra chuva em que a água chegou até a porta do hospital e fizemos o mesmo procedimento. Como estamos em uma área de risco, temos um plano de emergência. Executamos o plano de emergência para não ter prejuízo de vida, para não prejudicar os pacientes e também o prejuízo material já que temos equipamentos que podemos perder"
Ainda segundo o diretor da unidade, a água da chuva chegou a invadir o estacionamento do hospital. Por precaução, os pacientes que estavam internados no térreo foram realocados no primeiro andar.
De acordo com a Defesa Civil choveu 116,6 milímetros entre esta quarta-feira (22) e quinta-feira (23). A maior concentração de chuva foi durante a madrugada. Não choveu a noite inteira, mas foi muita chuva em pouco espaço de tempo. Em uma hora foram registrados 50 milímetros de chuva, conta Carmem Lúcia dos Santos Barros, coordenadora da Defesa Civil no município.
De acordo com a coordenadora, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. No entanto, foram confirmados pontos de alagamentos em pelo menos 10 ruas em alguns bairros da cidade como Vila Nova de Baixo e no Centro.