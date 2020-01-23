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Alagamentos

Após chuva forte em João Neiva, hospital desmarca consultas e cirurgias

Segundo relatório da Defesa Civil Estadual,  choveu 116,6 milímetros em 24 horas entre 6h de  quarta-feira (22) e 6h de quinta-feira (23). Nove cirurgias que estavam marcadas foram reagendadas

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 12:17
Por causa da chuva forte, consultas e cirurgias eletivas foram desmarcadas  Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Após chuva forte em João Neiva, hospital desmarca consultas e cirurgias
Após o registro de chuva forte que deixou vários pontos de alagamentos em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, localizado no Centro da cidade, precisou acionar o plano de emergência da unidade. As ruas que dão acesso ao hospital ficaram alagadas e por pouco a água não invadiu o prédio.
De acordo com a direção do hospital, consultas e cirurgias eletivas que estavam marcadas para esta quinta-feira (23) foram reagendadas. Pelo menos nove procedimentos cirúrgicos estavam previstos. Os atendimentos de urgência e emergência continuam funcionando normalmente.
"João Neiva tem uma área em que são registrados pontos de alagamentos. Sempre que chove forte, pode alagar. Há15 dias tivemos uma outra chuva em que a água chegou até a porta do hospital e fizemos o mesmo procedimento. Como estamos em uma área de risco, temos um plano de emergência. Executamos o plano de emergência para não ter prejuízo de vida, para não prejudicar os pacientes e também o prejuízo material já que temos equipamentos que podemos perder"
Dório Anderson - Diretor do Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria
Ainda segundo o diretor da unidade, a água da chuva chegou a invadir o estacionamento do hospital. Por precaução, os pacientes que estavam internados no térreo foram realocados no primeiro andar.

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De acordo com a Defesa Civil choveu 116,6 milímetros entre esta quarta-feira (22) e quinta-feira (23). A maior concentração de chuva foi durante a madrugada. Não choveu a noite inteira, mas foi muita chuva em pouco espaço de tempo. Em uma hora foram registrados 50 milímetros de chuva, conta Carmem Lúcia dos Santos Barros, coordenadora da Defesa Civil no município.
De acordo com a coordenadora, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. No entanto, foram confirmados pontos de alagamentos em pelo menos 10 ruas em alguns bairros da cidade como Vila Nova de Baixo e no Centro.

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