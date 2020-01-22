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Estudantes e graduados

Chuva no ES: cidades afetadas convocam veterinários voluntários

Os profissionais poderão atuar no atendimento de animais, auxiliando na administração de medicação e na alimentação

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 20:30
Situação dos animais após fortes chuvas no Sul do Estado também preocupa Crédito: GRAD (Grupo de Resgate de animais em desastres)
Os municípios ao Sul do Estado que foram afetados pelas fortes chuvas convocam estudantes e médicos veterinários para trabalhar de forma voluntária. Os profissionais poderão atuar no atendimento de animais, auxiliando na administração de medicação e na alimentação.
A situação dos animais na cidade de Iconha é mais crítica e os trabalhos na região estão sendo coordenados pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), organizado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em conjunto com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES).
No momento, precisamos de cerca de três médicos-veterinários por dia para revezar nas equipes de atendimento, visita nas casas afetadas e pessoas ilhadas com animais que estão precisando de cuidados. Para isso, precisamos que os interessados entrem em contato com o CRMV-ES, pondera o coordenador do GRAD Enderson Barreto. O GRAD atuou no atendimento aos animais na tragédia de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais.
Resgate de animais no Sul do Estado Crédito: GRAD (Grupo de Resgate de animais em desastres)
Segundo Marcus Campos Braun, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), o órgão está atuando para ajudar no que for possível.  "Todos os dias, cerca de quatro equipes vão a um dos municípios atender os animais, além de levar ração. o Conselho pede ajuda de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. É claro que a vida humana deve ser a primeira a ser cuidada após as fortes chuvas que atingiram a Região Sul do Estado. Mas os animais também precisam de ajuda."
Os atendimentos aos animais são feitos no local pelos veterinários e os que estão em situação de vulnerabilidade são encaminhados para clínicas veterinárias parceiras.
Resgate de animais no Sul do Estado Crédito: GRAD (Grupo de Resgate de animais em desastres)

COMO AJUDAR

Para ajudar os animais atingidos, estão sendo levantadas doações em dinheiro para custear vacinas, vermífugos e os custos de transporte e alimentação das pessoas que estão trabalhando na região. As doações podem ser feitas para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e o comprovante de depósito deve ser enviado para [email protected], com o assunto "AJUDA ES", para que a doação seja registrada na instituição.
Equipe de resgate cuida dos animais que sofreram com as fortes chuvas no Sul do Estado Crédito: GRAD (Grupo de Resgate de animais em desastres)
Além dos médicos-veterinários, os estudantes também podem participar. Os interessados em atuar como voluntários podem entrar em contato com o Conselho pelo e-mail [email protected], com o assunto Voluntário. No e-mail é preciso que os interessados informem nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional e datas disponíveis para o trabalho voluntário. Já os estudantes de medicina veterinária devem informar nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis.

INFORMAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS

  • Enviar e-mail para [email protected] com o assunto VOLUNTÁRIO
  • Médicos-Veterinários: Nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional, datas disponíveis.
  • Estudantes de medicina veterinária: Nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis.

DOAÇÃO EM DINHEIRO

  • Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
  • Banco Bradesco (237)
  • Agência: 1239-4
  • Conta: 6264-2
  • CNPJ: 04.085.146/0001-38

PRODUTOS PARA DOAÇÃO

O CRMV-ES é ponto de coleta de doação de medicamentos, alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza que será destinado para a população e os animais das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas no Sul do Estado.
  • Endereço: Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória
  • Horário: 8h às 16h30
  • Doações:
  • Colchão (principal)
  • Arroz
  • Pó de café
  • Feijão
  • Fubá
  • Sal
  • Biscoito
  • Açúcar
  • Material de limpeza (sabão em pó, bucha, vassoura, pano de chão e rodo)
  • Pasta de dente
  • Papel higiênico
  • Escova de dente
  • Ração
  • Vermífugos
  • Vacinas
  • Antibióticos e anti-inflamatórios
  • Cobertores
  • Galocha/bota de borracha
  • Seringas
  • Agulha 25x7
  • Luvas de procedimentos P, M e G
  • Esparadrapo
  • Atadura
  • Gaze
  • Algodão
  • Álcool
  • Iodo povidine

Resgate de animais no Sul do Estado

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