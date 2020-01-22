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Solidariedade

Motociclistas ajudam no socorro a vítimas em áreas isoladas

Grupo que faz trilha tem percorrido estradas bloqueadas por barreiras de lama nos municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 17:53
A chuva intensa da última semana danificou mais de 30 pontes em Alfredo Chaves e Vargem Alta e deixou comunidades completamente isoladas. Para auxiliar no socorro da população que não tem como deixar as suas casas, motociclistas estão encarando trilhas difíceis e perigosas.
Orientados pelo Corpo de Bombeiros, os voluntários percorrem estradas esburacadas e bloqueadas por barreiras de lama até encontrar quem precisa de ajuda, nos municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves.
O presidente da Associação Polenta Trail Clube de Venda Nova do Imigrante, Soney Cassaro, explica que, com as motos de trilha e a experiência em percursos difíceis, os trilheiros têm conseguido acessar localidades isoladas.
Vamos até as comunidades, vemos o que eles estão precisando e comunicamos para a base do Corpo de Bombeiros, que depois direciona a equipe adequada para levar alimentos, água e remédios, além de providenciar o resgate de pessoas acamadas por helicóptero, conta Cassaro.

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