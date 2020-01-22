Motociclistas ajudam no socorro a vítimas em áreas isoladas

A chuva intensa da última semana danificou mais de 30 pontes em Alfredo Chaves e Vargem Alta e deixou comunidades completamente isoladas. Para auxiliar no socorro da população que não tem como deixar as suas casas, motociclistas estão encarando trilhas difíceis e perigosas.

Orientados pelo Corpo de Bombeiros, os voluntários percorrem estradas esburacadas e bloqueadas por barreiras de lama até encontrar quem precisa de ajuda, nos municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves.

O presidente da Associação Polenta Trail Clube de Venda Nova do Imigrante, Soney Cassaro, explica que, com as motos de trilha e a experiência em percursos difíceis, os trilheiros têm conseguido acessar localidades isoladas.