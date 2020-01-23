Vídeos e fotos mostram alagamentos após chuva forte em João Neiva

A chuva forte que atinge o Espírito Santo continua deixando moradores preocupados. De acordo com o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual, João Neiva foi o segundo município com maior acúmulo de chuva em 24 horas, entre 6h de quarta-feira (22) e 6h desta quinta-feira (23).
Segundo o relatório, choveu 116,6 milímetros no município durante o período citado. A maior concentração de chuva, segundo a Defesa Civil Municipal, foi durante a madrugada. Não choveu a noite inteira, mas foi muita chuva em pouco espaço de tempo. Em uma hora foram registrados 50 milímetros de chuva, conta Carmem Lúcia dos Santos Barros, coordenadora da Defesa Civil no município.
De acordo com a coordenadora, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. No entanto, foram confirmados pontos de alagamentos em pelo menos 10 ruas em alguns bairros da cidade, como Vila Nova de Baixo e no Centro.
Os rios Clotário e Piraquê-Açu, que passam pelo município, atingiram o nível de 6 metros, quando o considerado normal é, em média, 1,30 metro.
A água da chuva por pouco não alagou o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, localizado no Centro da cidade. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, a água chegou a entrar no estacionamento da unidade, mas não atingiu locais onde estão os pacientes. Por precaução, alguns pacientes foram removidos do térreo e levados para locais mais altos.
Chuva forte deixa ruas alagadas em João Neiva, no Norte do Espírito Santo
Moradores estão preocupados e assustados com a quantidade de chuva que atingiu João Neiva. Em alguns pontos, um carro teve dificuldade para atravessar a rua. Na Avenida Getúlio Vargas, a Lorena Campagnaro registrou a situação. No vídeo, é possível ver que bastante água ficou acumulada na rua.
Equipes da Defesa Civil Municipal estão percorrendo a cidade para fazer o levantamento da atual situação do município após a chuva forte que atingiu a cidade.