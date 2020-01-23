Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporal no ES

Vídeos e fotos mostram alagamentos após chuva forte em João Neiva

O município, segundo a Defesa Civil Estadual, foi o segundo do Espírito Santo com maior nível de acúmulo de chuva em 24 horas, entre 6h de quarta-feira (22) e 6h desta quinta-feira (23)

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 10:13
A chuva foi tão forte que por pouco não invadiu o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria Crédito: Internauta
A chuva forte que atinge o Espírito Santo continua deixando moradores preocupados. De acordo com o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual, João Neiva foi o segundo município com maior acúmulo de chuva em 24 horas, entre 6h de quarta-feira (22) e 6h desta quinta-feira (23).
Segundo o relatório, choveu 116,6 milímetros no município durante o período citado. A maior concentração de chuva, segundo a Defesa Civil Municipal, foi durante a madrugada. Não choveu a noite inteira, mas foi muita chuva em pouco espaço de tempo. Em uma hora foram registrados 50 milímetros de chuva, conta Carmem Lúcia dos Santos Barros, coordenadora da Defesa Civil no município.
De acordo com a coordenadora, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. No entanto, foram confirmados pontos de alagamentos em pelo menos 10 ruas em alguns bairros da cidade, como Vila Nova de Baixo e no Centro.
Os rios Clotário e Piraquê-Açu, que passam pelo município, atingiram o nível de 6 metros, quando o considerado normal é, em média, 1,30 metro.
A água da chuva por pouco não alagou o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, localizado no Centro da cidade. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, a água chegou a entrar no estacionamento da unidade, mas não atingiu locais onde estão os pacientes. Por precaução, alguns pacientes foram removidos do térreo e levados para locais mais altos.

Chuva forte deixa ruas alagadas em João Neiva, no Norte do Espírito Santo

Moradores estão preocupados e assustados com a quantidade de chuva que atingiu João Neiva. Em alguns pontos, um carro teve dificuldade para atravessar a rua. Na Avenida Getúlio Vargas, a Lorena Campagnaro registrou a situação. No vídeo, é possível ver que bastante água ficou acumulada na rua.
Equipes da Defesa Civil Municipal estão percorrendo a cidade para fazer o levantamento da atual situação do município após a chuva forte que atingiu a cidade.

Veja Também

Chuva forte deixa ruas alagadas na Grande Vitória; veja imagens

Jaguaré supera Colatina e tem maior volume de chuva em 24 horas

Veja vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados