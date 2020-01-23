Vídeos e fotos mostram alagamentos após chuva forte em João Neiva

A chuva foi tão forte que por pouco não invadiu o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria Crédito: Internauta

A chuva forte que atinge o Espírito Santo continua deixando moradores preocupados. De acordo com o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual, João Neiva foi o segundo município com maior acúmulo de chuva em 24 horas, entre 6h de quarta-feira (22) e 6h desta quinta-feira (23).

Segundo o relatório, choveu 116,6 milímetros no município durante o período citado. A maior concentração de chuva, segundo a Defesa Civil Municipal, foi durante a madrugada. Não choveu a noite inteira, mas foi muita chuva em pouco espaço de tempo. Em uma hora foram registrados 50 milímetros de chuva, conta Carmem Lúcia dos Santos Barros, coordenadora da Defesa Civil no município.

De acordo com a coordenadora, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. No entanto, foram confirmados pontos de alagamentos em pelo menos 10 ruas em alguns bairros da cidade, como Vila Nova de Baixo e no Centro.

Os rios Clotário e Piraquê-Açu, que passam pelo município, atingiram o nível de 6 metros, quando o considerado normal é, em média, 1,30 metro.

A água da chuva por pouco não alagou o Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, localizado no Centro da cidade. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, a água chegou a entrar no estacionamento da unidade, mas não atingiu locais onde estão os pacientes. Por precaução, alguns pacientes foram removidos do térreo e levados para locais mais altos.

Chuva forte deixa ruas alagadas em João Neiva, no Norte do Espírito Santo

Moradores estão preocupados e assustados com a quantidade de chuva que atingiu João Neiva. Em alguns pontos, um carro teve dificuldade para atravessar a rua. Na Avenida Getúlio Vargas, a Lorena Campagnaro registrou a situação. No vídeo, é possível ver que bastante água ficou acumulada na rua.