Chuva forte deixa ruas alagadas na Grande Vitória; veja imagens

Uma publicação compartilhada por Capixaba da Gema (@capixabadagema) em 22 de Jan, 2020 às 6:52 PST

Também há relatos de chuva intensa em diversos bairros de Cariacica. No acumulado das últimas 24 horas, a cidade recebeu 57.59 mm. A vizinha, Vila Velha, registrou 51.98 mm. Leitores enviaram fotos e vídeos que atestam alagamentos na Avenida César Hilal, e em ruas e avenidas de Jardim Camburi, em Vitória.