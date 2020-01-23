Chuva forte deixa ruas alagadas na Grande Vitória; veja imagens

A chuva que caiu no Estado durante a noite desta quarta-feira (22) deixou diversas ruas alagadas na Grande Vitória. De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o município da Serra registrou 116.14 milímetros. Em Vitória, foram 109.44 milímetros. Dos índices anunciados pela Coordenadoria, Aracruz foi onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo, com 193.03 milímetros.
Também há relatos de chuva intensa em diversos bairros de Cariacica. No acumulado das últimas 24 horas, a cidade recebeu 57.59 mm. A vizinha, Vila Velha, registrou 51.98 mm. Leitores enviaram fotos e vídeos que atestam alagamentos na Avenida César Hilal, e em ruas e avenidas de Jardim Camburi, em Vitória.
Ruas alagadas na Grande Vitória na quarta-feira (22)
Na Serra, o morador Igor Gobetti enviou fotos e vídeos que mostram até peixes no meio da rua no Bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, na Serra. No bairro Cobilândia, em Vila Velha, algumas ruas também ficaram alagadas. A água já começou a escoar na manhã desta quinta-feira (23).