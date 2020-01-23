Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Chuva forte deixa ruas alagadas na Grande Vitória; veja imagens
Acumulado em 24 horas

Chuva forte deixa ruas alagadas na Grande Vitória; veja imagens

De acordo com o boletim da Defesa Civil, a cidade onde mais choveu na Grande Vitória foi a Serra, com  116.14 milímetros

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 08:55
Avenida César Hilal, em Vitória Crédito: Internauta
A chuva que caiu no Estado durante a noite desta quarta-feira (22) deixou diversas ruas alagadas na Grande Vitória. De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o município da Serra registrou 116.14 milímetros. Em Vitória, foram 109.44 milímetros.  Dos índices anunciados pela Coordenadoria, Aracruz foi onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo, com 193.03 milímetros.
Ver essa foto no Instagram

O convento Sumiu ???... muita chuva na grande Vitória nesse momento.

Uma publicação compartilhada por Capixaba da Gema (@capixabadagema) em

Também há relatos de chuva intensa em diversos bairros de Cariacica. No acumulado das últimas 24 horas, a cidade recebeu 57.59 mm. A vizinha, Vila Velha, registrou 51.98 mm. Leitores enviaram fotos e vídeos que atestam alagamentos na Avenida César Hilal, e em ruas e avenidas de Jardim Camburi, em Vitória.

Ruas alagadas na Grande Vitória na quarta-feira (22)

Na Serra, o morador Igor Gobetti enviou fotos e vídeos que mostram até peixes no meio da rua no Bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, na Serra. No bairro Cobilândia, em Vila Velha, algumas ruas também ficaram alagadas. A água já começou a escoar na manhã desta quinta-feira (23).

Veja Também

Ciclone Kurumí: entenda o fenômeno e os reflexos no ES

Bolsa Família é antecipado para 2,1 mil no ES por causa das chuvas

Mais de 2.900 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados