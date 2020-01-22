Bolsa Família é antecipado para 2,1 mil no ES por causa das chuvas

Cartão do Bolsa Família Crédito: Divulgação

O governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família a todos os beneficiários atingidos pelas chuvas no Sul Espírito Santo. Os municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta tiveram o estado de Calamidade Pública reconhecido nesta quarta-feira (22) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e, com isso, as famílias dessas cidades que estão cadastradas no programa já podem sacar o benefício de janeiro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 2,1 mil famílias recebem o Bolsa Família nos quatro municípios capixabas e serão beneficiadas pela antecipação. Com a publicação do decreto de Calamidade Pública, foi liberado o saque do Bolsa Família para quem aguardava receber o benefício entre os dias 23 e 31 de janeiro, de acordo com o calendário do programa.

Além disso, em fevereiro, o saque da parcela estará disponível a partir do dia 12 para todos os beneficiários, desconsiderando o calendário que leva em conta o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. As ações emergenciais são válidas por dois meses. No período, o governo federal autoriza o saque do benefício sem o cartão do programa e sem documentos, em caso de perda.

Para os municípios de Alfredo Chaves e Iconha, a Caixa Econômica Federal ainda irá disponibilizar nos próximos dias um caminhão agência, onde será possível sacar o benefício. Segundo a Caixa, moradores de Iconha têm alternativas de pagamento nos municípios de Piuma ou Anchieta, distantes 17,9 km e 25,5 km, respectivamente.

ANTECIPAÇÃO DO BPC

Outra medida adotada pelo Ministério da Cidadania foi pedir a antecipação do Benefício de Prestação Continuada para os moradores dos municípios atingidos. Atualmente, há 866 beneficiários do BPC nas quatro cidades do Espírito Santo que poderão solicitar um benefício extra, também no valor de um salário mínimo.

O valor desse benefício será descontado nas parcelas posteriores em até 36 vezes sem nenhum acréscimo de juros, explicou o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. Essa medida ainda está em tramitação junto ao Ministério da Economia.