200 bombeiros do RJ e MG podem atuar em áreas atingidas pela chuva no ES

Segundo o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros capixaba, os estados vizinhos deixaram esse grupo à disposição do Espírito Santo. "Esse agrupamento deve ser utilizado mediante novas chuvas para atuarem na fase emergencial, atender feridas, dar socorro, localizar pessoas, enfim, lidar com a situação de emergência, entregar provimentos às pessoas. Precisamos de tropa especializada para atender esta fase", afirmou.

A partir de segunda-feira (27) o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo organizará quatro escritórios, um para cada uma das cidades do Sul do Estado, onde foi declarado Estado de Calamidade Pública, para fazer o cadastramento das pessoas atingidas pela chuva para que possam receber o FGTS ou fazer empréstimo junto ao Banestes. "O documento será assinado na hora, assim que o cidadão apresentar um comprovante de residência, assinaremos o documento e no mesmo dia o indivíduo afetado poderá sacar o valor. Estamos atropelando a burocracia toda para ajudar aquele povo", observou o tenente-coronel.