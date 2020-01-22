Além do Exército, que deve enviar tropas para ajudar na limpeza das cidades do Sul do Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais disponibilizaram 100 homens cada um para auxiliar em ações de emergência, caso a chuva continue a castigar o Estado. Os militares disponíveis só serão enviados em caso de emergência.
Segundo o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros capixaba, os estados vizinhos deixaram esse grupo à disposição do Espírito Santo. "Esse agrupamento deve ser utilizado mediante novas chuvas para atuarem na fase emergencial, atender feridas, dar socorro, localizar pessoas, enfim, lidar com a situação de emergência, entregar provimentos às pessoas. Precisamos de tropa especializada para atender esta fase", afirmou.
BASES DO CORPO DE BOMBEIRO
A partir de segunda-feira (27) o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo organizará quatro escritórios, um para cada uma das cidades do Sul do Estado, onde foi declarado Estado de Calamidade Pública, para fazer o cadastramento das pessoas atingidas pela chuva para que possam receber o FGTS ou fazer empréstimo junto ao Banestes. "O documento será assinado na hora, assim que o cidadão apresentar um comprovante de residência, assinaremos o documento e no mesmo dia o indivíduo afetado poderá sacar o valor. Estamos atropelando a burocracia toda para ajudar aquele povo", observou o tenente-coronel.
Atualmente, 2.927 pessoas estão fora das casas na região Sul do Estado. Só em Iconha, são 523 pessoas desabrigadas vivendo nas dependências da Igreja Católica da cidade.
200 bombeiros do RJ e MG podem atuar em áreas atingidas pela chuva no ES