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Formação de ciclone

Marinha alerta para ventos de até 87km/h e ondas de cinco metros no ES

A ventania pode ser causada pela formação de um ciclone subtropical em alto-mar. Há previsão de chuvas acumuladas no litoral capixaba

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 18:49

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

22 jan 2020 às 18:49
Ondas podem chegar até cinco metros com a formação de ciclone Crédito: Caique Verlí
Ventos de até 87km/h devem chegar ao Espírito Santo entre esta quinta-feira (23) e sábado (25), de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil. Por causa disso, são esperadas ondas de até cinco metros no Estado.
O responsável pela ventania, segundo a Marinha, é a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, entre o norte do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo. O fenômeno também deve provocar agitação marítima entre o estado de São Paulo e Santa Catarina. 
De acordo com o órgão, "a formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC". Isso pode gerar chuvas acumuladas sobre o litoral do Espírito Santo. 

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