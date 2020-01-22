Marinha alerta para ventos de até 87km/h e ondas de cinco metros no ES

Ventos de até 87km/h devem chegar ao Espírito Santo entre esta quinta-feira (23) e sábado (25), de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil. Por causa disso, são esperadas ondas de até cinco metros no Estado.

De acordo com o órgão, "a formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC". Isso pode gerar chuvas acumuladas sobre o litoral do Espírito Santo.