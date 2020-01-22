Marinha alerta para ventos de até 87km/h e ondas de cinco metros no ES

Ventos de até 87km/h devem chegar ao Espírito Santo entre esta quinta-feira (23) e sábado (25), de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil. Por causa disso, são esperadas ondas de até cinco metros no Estado.
O responsável pela ventania, segundo a Marinha, é a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, entre o norte do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo. O fenômeno também deve provocar agitação marítima entre o estado de São Paulo e Santa Catarina.
De acordo com o órgão, "a formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC". Isso pode gerar chuvas acumuladas sobre o litoral do Espírito Santo.
Marinha alerta para ventos de até 87 quilômetros por hora e ondas de cinco metros no ES