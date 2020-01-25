Alerta de chuva forte e volumosa permanece no ES

Imagem aérea mostra inundação em Iúna Crédito: Samuel Liberato

O alerta de chuva forte e volumosa emitido pelo Climatempo foi estendido e permanece até segunda-feira (27) em todas as áreas do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, com potencial para causar muitos transtornos para a população.

De acordo com o informativo, é alto o risco de alagamentos nos centros urbanos. O risco de deslizamentos de terra, cheia de córregos e rios também é elevado por causa do grande volume de chuva que vem sendo acumulado desde meados de novembro de 2019.