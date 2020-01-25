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Alerta de chuva forte e volumosa permanece no ES

Aviso vai até as 6 horas de segunda-feira (27); há riscos de deslizamentos de terra e alagamentos urbanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 14:51

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 14:51

Imagem aérea mostra inundação em Iúna Crédito: Samuel Liberato
O alerta de chuva forte e volumosa emitido pelo Climatempo foi estendido e permanece até segunda-feira (27) em todas as áreas do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, com potencial para causar muitos transtornos para a população.
Chuva no ES| A cobertura completa
De acordo com o informativo, é alto o risco de alagamentos nos centros urbanos. O risco de deslizamentos de terra, cheia de córregos e rios também é elevado por causa do grande volume de chuva que vem sendo acumulado desde meados de novembro de 2019.
O alerta é válido até 6 horas de segunda-feira (27), podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento.

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