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Leonel Ximenes

Coronavírus: caminhoneiros receberão lanches e produtos de higiene no ES

Ação é para apoiar os motoristas profissionais, uma das categorias mais afetadas pela crise no comércio provocada pela epidemia da coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:25

Públicado em 

26 mar 2020 às 17:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os caminhoneiros serão atendidos em sete pontos do Estado durante uma semana
Os caminhoneiros serão atendidos em seis pontos do Estado durante uma semana Crédito: Divulgação
Caminhoneiros que estarão passando pelas rodovias federais do Espírito Santo vão receber produtos de higiene e alimentação, de amanhã (27) até o dia 3 de abril, em seis pontos diferentes do Estado, cinco na Grande Vitória e um no Norte do ES: Posto 13 de Maio e Posto Canaã, em Viana; Posto TIMS, Terminal Laranjeiras e Buzato Transportes, na Serra; e Posto Rio Negro, em São Mateus.
A ação, liderada pelo Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), faz parte de uma mobilização nacional com o objetivo de ajudar os caminhoneiros, um dos segmentos mais fortemente impactados pela epidemia do coronavírus, por causa da restrição de funcionamento do comércio.

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Equipes do Sest/Senat orientadas para o cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de Saúde estarão em mais de 130 pontos de rodovias em todo o país. Os motoristas vão receber um kit de lanche (barra de cereal, frutas e suco) e produtos de higiene: sabonete, máscara, luvas e papel higiênico.

CATEGORIA RECLAMA COM O GOVERNO FEDERAL

O governo federal tem recebido reclamações dos caminhoneiros. Entre os problemas citados estão a falta de ação preventiva a contágio com foco nos motoristas, ameaça de fechamento de trechos de estradas pelo país e dificuldade de acesso a serviços como comércio de combustíveis, restaurantes e manutenção de veículos na beira do asfalto.
Segundo o jornal O Globo, governadores têm editado decretos que determinam o fechamento de todo tipo de comércio considerado não essenciais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, busca convencer os Estados a rever termos de decretos que proíbem o funcionamento de restaurantes, para pelo menos garantir alimentação aos caminhoneiros que precisam continuar rodando.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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