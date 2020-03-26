Coronavírus: caminhoneiros receberão lanches e produtos de higiene no ES

Caminhoneiros que estarão passando pelas rodovias federais do Espírito Santo vão receber produtos de higiene
e alimentação, de amanhã (27) até o dia 3 de abril, em seis pontos diferentes do Estado, cinco na Grande Vitória e um no Norte do ES: Posto 13 de Maio e Posto Canaã, em Viana; Posto TIMS, Terminal Laranjeiras e Buzato Transportes, na Serra; e Posto Rio Negro, em São Mateus.
Equipes do Sest/Senat orientadas para o cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de Saúde estarão em mais de 130 pontos de rodovias em todo o país. Os motoristas vão receber um kit de lanche (barra de cereal, frutas e suco) e produtos de higiene: sabonete, máscara, luvas e papel higiênico.
O governo federal tem recebido reclamações dos caminhoneiros. Entre os problemas citados estão a falta de ação preventiva a contágio com foco nos motoristas, ameaça de fechamento de trechos de estradas pelo país e dificuldade de acesso a serviços como comércio de combustíveis, restaurantes e manutenção de veículos na beira do asfalto.